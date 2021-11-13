Власти Петербурга объяснили, почему в Петербурге отсутствует вакцина «КовиВак»

«Ожидать ее прихода в Санкт-Петербург в ближайшее время мы не рекомендуем, мы призываем прививаться тем, что есть в настоящий момент», — отметил Сарана. По его словам, в городе сейчас в наличии небольшое количество «ЭпиВака», а также вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Он также добавил, что препарат «КовиВак» сложен для производства, ведь в нем используется «убитый» коронавирус. Вакцину делает лишь одна площадка, которая изготовила только 1 млн доз на всю страну.