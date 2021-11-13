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Власти Петербурга объяснили, почему в Петербурге отсутствует вакцина «КовиВак»

Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» отсутствует в Петербурге — и ожидать ее поставок в ближайшее время не стоит. Об этом заявил первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана в прямом эфире на странице губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте».

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«Ожидать ее прихода в Санкт-Петербург в ближайшее время мы не рекомендуем, мы призываем прививаться тем, что есть в настоящий момент», — отметил Сарана. По его словам, в городе сейчас в наличии небольшое количество «ЭпиВака», а также вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Он также добавил, что препарат «КовиВак» сложен для производства, ведь в нем используется  «убитый» коронавирус. Вакцину делает лишь одна площадка, которая изготовила только 1 млн доз на всю страну.

Напомним, ранее чиновники в ходе этой трансляции ответили и на другие вопросы петербуржцев о ситуации с коронавирусом в городе. Они рассказали, как в городе будет праздновать Новый год и введут ли дополнительные ограничения.

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