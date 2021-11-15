Когда же мы достигнем коллективного иммунитета? Возможно никогда

Когда-то говорили, что коллективный иммунитет сформируется, когда антитела будут у 70-80% населения. Однако затем появились новые штаммы и эта граница сдвинулась. Насколько, мы уже точно не знаем. даже не знаем, существует ли она вовсе. Теперь мы сможем понять это только ретроспективно: увидим, при каком проценте людей с антителами количество новых случаев пойдет на спад.

Хотя некоторый эффект наличия большого числа жителей с антителами в городе мы видим и сейчас. Несмотря на то, что в России постоянно бьются рекорды заболеваемости и смертности, нагрузка на петербургскую систему здравоохранения ниже, чем летом или зимой 2021 года. Даже при том, что у нас практически не было никаких ограничений, мы не получили сверхбыстрого роста заболеваемости в городе. Так что какой-то эффект есть. Но он явно недостаточен.

Важно понимать еще одну вещь: показатель в 83% кажется очень близким к 100%. Но это не совсем так. Мы уже видели, что заболевания 3-5% петербуржцев за месяц хватает, чтобы полностью загрузить городскую систему здравоохранения и получить очень много смертей. Так что говорить, что 17% без антител — это мало, я бы не стал. Этого достаточно, чтобы несколько месяцев держать в напряжении больницы города.