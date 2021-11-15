Ученые Европейского университета уже больше года изучают распространение коронавируса в Петербурге. В ноябре они подвели итоги очередного этапа исследования. На этот раз их данные позволяют косвенно судить об эффективности разных российских вакцин и говорят о том, сколько горожан имеют антитела. Подробности работы нам рассказал ее соавтор директор Института междисциплинарных медицинских исследований ЕУ, ассоциированный профессор АО «Полиметалл» Антон Барчук.
Сколько петербуржцев имеют антитела? Больше 80%!
По последним данным ученых Европейского университета антитела есть у 83% горожан. Это число состоит из двух множеств: тех, кто переболел и тех, кто получил вакцину.
Долгое время мы считали, сколько петербуржцев переболели коронавирусом, однако сейчас, когда число привитых в петербургской популяции превысило 40%, нет смысла говорить только о перенесших заболевание. Сейчас ключевым фактором для популяционного иммунитета является именно процент тех, кто имеет антитела.
Каков процент переболевших? Три четверти непривитых!
Среди тех, кто не прошел вакцинацию и участвовал в нашем исследовании доля переболевших составила 78% Причем большей части из них диагноз «COVID-19» не ставился: они либо перенесли вирус незаметно, либо имели симптомы, но ПЦР-тест не сдавали.
К сожалению, мы не знаем, каков процент людей, которые сделали прививку и переболели. Однако, мы можем сказать, что почти все привитые препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» имеют антитела.
Что можно сказать об эффективности вакцин? Зависит от препарата…
У нас нет прямых данных об эффективности вакцин: она рассчитывается в результате клинических испытаний, где смотрится процент заболевших после прививки. Мы проводили тесты на антитела, что позволяет только косвенно судить об эффекте от того или иного препарата. Тем не менее полученные данные заставляют задуматься.
Так 99% привитых «Спутником V» и 96% получивших «Спутник Лайт» имеют антитела. А вот среди вакцинированных «КовиВаком» этот показатель составил всего 76%. Среди прошедших оба этапа «ЭпиВакКороны» всего 57% имеют антитела. Это мало отличается от показателя среди непривитых. Конечно, делать далеко идущие выводы сложно, ведь привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» вообще очень мало, поэтому могут быть ошибки выборки. Тем не менее это звоночек, который заставляет задуматься. Прежде всего тех, кто привился этими вакцинами. Возможно, им стоит пройти ревакцинацию «Спутником».
Когда же мы достигнем коллективного иммунитета? Возможно никогда
Когда-то говорили, что коллективный иммунитет сформируется, когда антитела будут у 70-80% населения. Однако затем появились новые штаммы и эта граница сдвинулась. Насколько, мы уже точно не знаем. даже не знаем, существует ли она вовсе. Теперь мы сможем понять это только ретроспективно: увидим, при каком проценте людей с антителами количество новых случаев пойдет на спад.
Хотя некоторый эффект наличия большого числа жителей с антителами в городе мы видим и сейчас. Несмотря на то, что в России постоянно бьются рекорды заболеваемости и смертности, нагрузка на петербургскую систему здравоохранения ниже, чем летом или зимой 2021 года. Даже при том, что у нас практически не было никаких ограничений, мы не получили сверхбыстрого роста заболеваемости в городе. Так что какой-то эффект есть. Но он явно недостаточен.
Важно понимать еще одну вещь: показатель в 83% кажется очень близким к 100%. Но это не совсем так. Мы уже видели, что заболевания 3-5% петербуржцев за месяц хватает, чтобы полностью загрузить городскую систему здравоохранения и получить очень много смертей. Так что говорить, что 17% без антител — это мало, я бы не стал. Этого достаточно, чтобы несколько месяцев держать в напряжении больницы города.
Что будет дальше? Мы не знаем
Есть научные публикации, которые говорят о постепенном снижении защиты организма после вакцинации и болезни. Поэтому есть три сценария развития событий:
Первый: мы достигаем коллективного иммунитета. Возможно это 90% с антителами, возможно — 95%, возможно — 100% популяции, хотя последнее маловероятно из-за того, что всегда будут люди без антител. После этого активная фаза пандемии заканчивается, хотя вирус сохраняется и временами люди будут болеть. Коронавирус превратится во что-то типа гриппа, но, может, с более тяжелыми последствиями Это оптимистичный прогноз.
Второй сценарий выглядит хуже. Через некоторое время все повально начнут терять защиту: и переболевшие, и вакцинированные. Тогда нам всем нужно будет строго следить за графиком ревакцинации. Тем не менее волны заболеваемости будут происходить. Фактически мы окажемся в ситуации «хронической пандемии».
Третий, самый пессимистичный вариант развития событий. Это появление нового штамма, который научится очень эффективно обходить иммунитет. Тогда нас ждет повторение 2020 года. К счастью, это наименее реальный вариант.
Как проводили исследование?
Мы случайным образом на основе репрезентативной выборки обзванивали 5000 горожан. При правильном подходе этого количества более чем достаточно, чтобы получить значимые результаты.
Наши респонденты отвечали на вопросы анкеты, после чего мы предлагали им прийти в НИИ Гриппа и сдать тест на антитела. На это согласились около 1150 человек. Понятно дело, что эти люди с большей вероятностью имеют антитела в силу прививки или перенесенного заболевания, так что мы делали на это поправку, получая довольно точный результат, обозначая доверительные интервалы, то есть диапазон значений, в котором наши результаты могут быть в действительности.
Кто проводит исследование?
На разных этапах в исследовании участвовала большая группа специалистов разного профиля: медики, социологи, антропологи, экономисты. В работе участвовали и другие организации: НИИ Гриппа или клиники «Скандинавия», центр «Генетико» в Москве, одними из первых разработавшие собственные теста на антитела. Этот проект стал одним из поводов для создания Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского Университета, который будет заниматься не только исследованиями коронавируса, но и другими вопросами медицины и здоровья: эпидемиологией онкологических заболеваний, экономикой здоровья, взаимоотношениями врачей и пациентов, распространением медицинских знаний.
Все это тоже очень важно. К примеру, сейчас активно спорят, почему люди не хотят вакцинироваться. Самый распространенный ответ: мол, люди глупые и необразованные. Но это неверно. К этому приводят разные причины, которые связаны с недоверием, сбоем коммуникации в обществе и тому подобными вещами. Именно такими вопросами мы и будем заниматься.
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