Стоит ли прививаться от гриппа, когда вокруг COVID-19, и где удобнее всего это сделать в Петербурге?

Но ведь гриппом во время пандемии COVID-19 болеют редко. Нужна ли мне вообще прививка?

В 2020 году действительно был минимум зарегистрированных случаев сезонного гриппа как в России, так и в мире. «Но это не должно ввести общество в заблуждение, что данная вирусная инфекция исчезла, — говорит «Собака.ru» врач-инфекционист Дарья Авдошина. — В настоящий момент многие из прошлогодних ограничений по пандемии COVID-19 уже сняты. Все возвращается к привычным ритмам общественной жизни, в том числе благоприятные условия для распространения сезонных ОРВИ».

Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов отмечает, что низкая заболеваемость в 2020 году связана не только с противоэпидемическими мерами и конкуренцией между гриппом и коронавирусом, но и высоким охватом вакцинацией в принципе. В прошлом году от гриппа было привито около 70% россиян.

Есть и альтернативные мнения по поводу массовой вакцинации от гриппа в эпоху COVID-19. Эпидемиолог, доктор медицинских наук и профессор НИУ ВШЭ Василий Власов считает, что ее единственный смысл — дать денег производителям гриппозной вакцины. «Гриппа нет с начала 2020 года, и все разговоры о тяжелом течении двойной инфекции — гриппа и ковида — это все, как говорит наш президент, “ковыряние из носа”. Никакого отношения к реальной жизни это не имеет», — отмечает врач.

При этом не стоит забывать, что грипп может нанести серьезный удар по организму: протекать с поражением сосудистой стенки, легочной ткани и других органов и систем. Основные группы риска по тяжелому течению заболевания — это дети, беременные женщины, пожилые люди, пациенты с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и другими хроническими заболеваниями.