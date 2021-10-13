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Стоит ли прививаться от гриппа, когда вокруг COVID-19, и где удобнее всего это сделать в Петербурге?

Каждый пятый петербуржец уже привился от гриппа, массовая вакцинация продолжится в октябре и ноябре. «Собака.ru» рассказывает, как сочетать прививки от гриппа и коронавирусной инфекции, почему в клиниках не найти импортных вакцин и есть ли вообще смысл в защите от гриппа — ведь на старте пандемии COVID-19 мы болели им редко.

Где привиться от гриппа в Петербурге?

В поликлинике или мобильном пункте вакцинации от гриппа. Они работают в крупных ТЦ и возле станций метро, полный список адресов и часы работы пунктов можно посмотреть здесь. Прививка бесплатная, используются отечественные препараты «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».

«Ультрикс Квадри» защищает от четырех штаммов вируса гриппа — А(Н1N1), А(H3N2) а также вирусов В линий Yamagata и Victoria. В «Совигрипп» включены те же два штамма гриппа А и один штамм В.

А вот импортных вакцин в городе нет: многие клиники пытались закупить их, но не смогли. «Из-за новых правил маркировки лекарственных препаратов их нет в России в этом году», — объяснил «Собака.ru» провизор одной из медорганизаций. 

А еще не поздно вакцинироваться?

От гриппа прививают с сентября по декабрь — то есть до начала возможной эпидемии. Ведь иммунитет у вакцинированного человека вырабатывается в течение 2-х недель, во время которых он рискует заразиться.  Обычно заболеваемость гриппом растет с ноября-начала декабря. Ее пик приходится на конец января-начало февраля, со спадом к марту.

Защищен ли я от гриппа, если уже делал прививку?

К сожалению, иммунитет к гриппу непродолжительный: человек, получивший его от вакцины, сохраняет защиту один год. Переболевший гриппом — до трех лет. Кроме того, в состав вакцин ежегодно вводят материал разных штаммов гриппа —  вероятность появления которых в этот сезон максимальна. 

Но ведь гриппом во время пандемии COVID-19 болеют редко. Нужна ли мне вообще прививка?

В 2020 году действительно был минимум зарегистрированных случаев сезонного гриппа как в России, так и в мире. «Но это не должно ввести общество в заблуждение, что данная вирусная инфекция исчезла, — говорит «Собака.ru» врач-инфекционист Дарья Авдошина. — В настоящий момент многие из прошлогодних ограничений по пандемии COVID-19 уже сняты. Все возвращается к привычным ритмам общественной жизни, в том числе благоприятные условия для распространения сезонных ОРВИ».

Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов отмечает, что  низкая заболеваемость в 2020 году связана не только с противоэпидемическими мерами и конкуренцией между гриппом и коронавирусом, но и высоким охватом вакцинацией в принципе. В прошлом году от гриппа было привито около 70% россиян.

Есть и альтернативные мнения по поводу массовой вакцинации от гриппа в эпоху COVID-19. Эпидемиолог, доктор медицинских наук и профессор НИУ ВШЭ Василий Власов считает, что ее единственный смысл — дать денег производителям гриппозной вакцины. «Гриппа нет с начала 2020 года, и все разговоры о тяжелом течении двойной инфекции — гриппа и ковида — это все, как говорит наш президент, “ковыряние из носа”. Никакого отношения к реальной жизни это не имеет», — отмечает врач.

При этом не стоит забывать, что грипп может нанести серьезный удар по организму: протекать с поражением сосудистой стенки, легочной ткани и других органов и систем. Основные группы риска по тяжелому течению заболевания — это дети, беременные женщины, пожилые люди, пациенты с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и другими хроническими заболеваниями.

Нужен ли интервал между вакцинацией от гриппа и вакцинацией (ревакцинацией) от коронавируса? 

Дарья Авдошина

врач-инфекционист больницы им. С.П. Боткина и сети медицинских центров «Лахта клиника»

На данный момент есть ряд противоречий по возможности (или невозможности) проведения одномоментной вакцинации против сезонного гриппа и COVID-19. Согласно последнему постановлению главного санитарного врача России, нужно соблюдать интервал не менее 1 месяца между прививками против гриппа и иных инфекций, в том числе коронавирусной.

Но если мы обратимся к другим документам, регламентирующим вакцинацию в России, то увидим: с юридической позиции разрешена (и признана безопасной) вакцинация от разных инфекционных болезней одномоментно в один день. Классический пример — сезонный грипп+пневмококковая инфекция. Нынешнее противоречие усложняет процесс старта одномоментной вакцинации сезонный грипп+COVID-19 в России. 

Какие существуют противопоказания для вакцинации от гриппа?

Любые симптомы ОРВИ. При насморке, боли в горле, субфебрильной температуре 37°C прививаться нельзя. Если вы аллергик, то обсудите вопрос о вакцинации с врачом. Таким пациентам часто проводят вакцинацию под прикрытием антигистаминных препаратов, которые препятствуют развитию аллергической реакции.

Какие правила нужно соблюдать после вакцинации?

В течение первых суток не мочить водой место укола. Не стоит его чесать, иначе есть риск занести инфекцию. Врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Валентина Байдина также рекомендует в течение 2-3 дней после вакцинации не употреблять алкоголь, чтобы не допустить ненужной интоксикации организма.

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