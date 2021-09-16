Кому нужно привиться от гриппа в первую очередь и нужно ли ждать после вакцинации от COVID-19? Рассказали врачи

По данным ВОЗ, около миллиарда человек по всеми миру ежегодно болеют гриппом. Как рассказала заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева, выпускница СПбГУ Дарья Даниленко, в России гриппом ежегодно болеет около 10% населения. В последний эпидемический сезон активность гриппа была низкой. По данным директора НИИ Дмитрия Лиознова, это связано с высокой вакцинацией — в России было привито около 70% населения, также россияне соблюдали противоэпидемические меры.

По мнению врачей, если значение коронавируса как доминирующего возбудителя уменьшится, то грипп снова войдет в жизнь россиян. У вирусов гриппа есть «огромный природный резервуар» — это водоплавающие птицы, а также ряд млекопитающих, прежде всего свиньи. Изменчивость вирусов гриппа в их природных резервуарах по-прежнему высокая, поэтому опасность формирования потенциально пандемических штаммов постоянно сохраняется.

Чтобы защитить себя от гриппа, врачи советуют прививаться от него — вакцины защищают от тяжелого течения инфекции, а также от осложнений после болезни и летальных исходов. Кроме того, вакцинация формирует коллективный иммунитет, который косвенно оберегает тех, кому нельзя прививаться. Таким образом, чем больше в обществе будет иммунных к возбудителю людей, тем меньше станет вероятность активной циркуляции возбудителя и, соответственно, снизится риск передачи и распространения инфекции.