Кому нужно привиться от гриппа в первую очередь и нужно ли ждать после вакцинации от COVID-19? Рассказали врачи

Осенью традиционно начинается эпидемический сезон — растет заболеваемость гриппом и другими ОРВИ. Врачи рассказали, можно ли заболеть одновременно гриппом и коронавирусом, как работает вакцина от гриппа и кому нужно прививаться в первую очередь. Ответы на все вопросы дали «Собака.ru» в пресс-службе СПбГУ — публикуем их.
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Фото: Shutterstock.com
По данным ВОЗ, около миллиарда человек по всеми миру ежегодно болеют гриппом. Как рассказала заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева, выпускница СПбГУ Дарья Даниленко, в России гриппом ежегодно болеет около 10% населения. В последний эпидемический сезон активность гриппа была низкой. По данным директора НИИ Дмитрия Лиознова, это связано с высокой вакцинацией — в России было привито около 70% населения, также россияне соблюдали противоэпидемические меры.
По мнению врачей, если значение коронавируса как доминирующего возбудителя уменьшится, то грипп снова войдет в жизнь россиян. У вирусов гриппа есть «огромный природный резервуар» — это водоплавающие птицы, а также ряд млекопитающих, прежде всего свиньи. Изменчивость вирусов гриппа в их природных резервуарах по-прежнему высокая, поэтому опасность формирования потенциально пандемических штаммов постоянно сохраняется.
Чтобы защитить себя от гриппа, врачи советуют прививаться от него — вакцины защищают от тяжелого течения инфекции, а также от осложнений после болезни и летальных исходов. Кроме того, вакцинация формирует коллективный иммунитет, который косвенно оберегает тех, кому нельзя прививаться. Таким образом, чем больше в обществе будет иммунных к возбудителю людей, тем меньше станет вероятность активной циркуляции возбудителя и, соответственно, снизится риск передачи и распространения инфекции.
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Фото: Shutterstock.com
По словам Лиозова, в первую очередь нужно прививать детей — грипп у них может протекать тяжелее всего. Рекомендуется начинать вакцинацию с шестимесячного возраста. В «допандемические» времена ВОЗ рекомендовала вакцинировать лиц старше 65 лет, в России в национальном календаре указан возраст 60 лет, но сейчас на фоне пандемии COVID-19 ВОЗ временно рекомендует снизить этот порог до 55 лет.
Кроме того, врачи рекомендуют людям старшего возраста вакцинироваться и от пневмококковой инфекции — с учетом риска присоединения к гриппу пневмококка и тяжелых пневмоний. Следующая группа — люди с сопутствующими заболеваниями. Любая хроническая патология (заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, метаболические расстройства, иммунодефициты) может быть причиной более тяжелого течения. Особая группа — это медицинские работники. С одной стороны, они чаще контактируют с больными, с другой — будучи больными, они могут заражать других.
Случаев одновременного заболевания и гриппом, и коронавирусом, на сегодняшний день «не так уж много». Однако традиционно сочетанная инфекция протекает тяжелее — как выяснили британские ученые, у людей, у которых была сочетанная инфекция (COVID-19 и грипп), были наихудшие показатели и высокая летальность — они погибали в 2,3 раза чаще, чем больные только коронавирусом.
Тем, кто еще не привился от коронавируса, врачи советуют отдать предпочтение вакцине против COVID-19, а чуть позже привиться от гриппа. При этом между вакцинациями обязательно делать перерыв — согласно инструкциям, длиной в месяц. «Но, вероятно, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос, можно ли вводить одновременно обе вакцины. Скорее всего, он будет решен положительно, потому что теоретических противопоказаний к этому нет», — резюмировал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
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