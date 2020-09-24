Прививка от гриппа: все, что важно знать о вакцинации в 2020 году
Опасно ли заболеть гриппом в эпоху COVID-19?
Любой инфекционный процесс — будь то вирус гриппа, парагрипп или аденовирус — истощает ресурсы иммунитета. Организм бросает силы на борьбу с одной инфекцией и становится беззащитнее перед другим. Если человек, переболевший гриппом, после этого столкнется еще и с коронавирусом, заболевание может протекать куда тяжелее. Многие это понимают и хотят обезопасить себя — сейчас, по моим наблюдениям, выросло число обращений за прививкой от гриппа.
При одновременном заражении коронавирусом и гриппом риск смерти повышается в два раза. Такие данные представили в британской правительственной службе Public Health England (PHE).
Но многие при этом не хотят прививаться отечественными вакцинами. А пока и в поликлиниках, и в частных медицинских центрах есть только они.
Мне кажется, это один из главных мифов о вакцинации против гриппа: отечественные прививки — это плохо, нужно ставить только зарубежные. Но почему плохо? У нас прекрасные вирусологические институты, прекрасная школа советской и российская микробиологии. Я прививаюсь от гриппа на протяжении 5 лет. И как человек, испытавший на себе все вакцины, могу сказать, что нет никакой разницы в том, ставят мне французский «Ваксигрипп» или отечественный «Гриполл».
Из 20 противогриппозных вакцин, зарегистрированных в России, только две импортные. Это «Ваксигрип» от Sanofi Pasteur и «Инфлювак» от Abbott. Их отсутствие связано с тем, что производители не успели выполнить требования по обязательной маркировке лекарств, введенные в России с 1 июля. «Ваксигрипп» в Петербурге все же должен появиться — приблизительно к концу октября.
Вакцины отличаются не только производителем, но и штаммами гриппа, которые в нее входят. Есть квадривалентные вакцины, есть трехвалентные. Сейчас у нас есть возможность привиться трехвалентной вакциной — она защищает от трех штаммов вирусов, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в этом эпидемическом сезоне.
Трехвалентная вакцина защищает от двух штаммов гриппа А и одного штамма гриппа B. Квадривалентная вакцина — от вирусов гриппа В еще одной линии. Но, как отмечает эпидемиолог Боткинской больницы Анна Сталевская, не стоит откладывать вакцинацию, ожидая четырехвалентного препарата — тяжелее всего переносится именно грипп А.
Сколько у нас еще есть времени, чтобы привиться от гриппа?
Я бы порекомендовала провести вакцинацию в ближайшие три недели — до наступления промозглой петербургской осени и роста заболеваемости ОРВИ. Некоторые приходят ко мне уже во время эпидемии и говорят — привейте меня, пожалуйста. Поступать так опасно для здоровья. Стоит все делать во время, а не пытаться запрыгнуть в последний вагон поезда, когда вокруг тебя бушует грипп. Иммунитет после вакцинации вырабатывается в течение 2-х недель, во время которых вы рискуете заразиться.
Какие существуют противопоказания для вакцинации?
Любые симптомы ОРВИ. При насморке, боли в горле, субфебрильной температуре 37°C прививаться нельзя.
А если у человека аллергия?
Нужно проговорить с врачом этот вопрос. Пациентам с аллергией мы часто проводим вакцинацию под прикрытием антигистаминных препаратов, которые препятствуют развитию аллергической реакции. Многие прививки таким образом ставятся детям-аллергикам.
Важно проводить вакцинацию в специализированном медицинском учреждении — где проведут качественный медицинский осмотр, сбор анамнеза и осуществят необходимое медицинское наблюдение после инъекции. Сразу после укола не стоит бежать домой — мы должны исключить редкие реакции, требующие незамедлительной помощи.
То есть у метро вы бы прививаться не стали?
Я бы точно не стала.
Нормально чувствовать себя плохо после прививки, обнаружить повышение температуры?
Нет, такого быть не должно. А если вы почувствовали себя плохо, стоит обратиться к врачу.
Какие правила нужно соблюдать после вакцинации?
В течение первых суток не мочить водой место укола. Не стоит его чесать, иначе есть риск занести инфекцию. Я рекомендую пациентам не употреблять алкоголь в течение 2-3 дней после вакцинации, чтобы не допустить ненужной интоксикации организма.
Существуют ли помимо прививки меры профилактики, которые позволят нам не подхватить грипп в этом году?
Масочный режим в Петербурге никто отменял и отменять не будет. Рекомендую относиться к нему не как к формальности — маска, плотно закрывающая нос и рот, защитит вас от чихающего соседа в вагоне метро. И даже если он не будет вновь введен режим самоизоляции, я бы рекомендовала в период двойной эпидемии избегать массовых скоплений людей в закрытых пространствах.
Очень хочется напомнить родителям о важности вакцинации детей. Садики и школы — места, в которых вспышка инфекционного заболевания происходит моментально. И единственной защитой от такой вспышки является большое число детей, привитых от гриппа. Если у вашего ребенка аллергия, бронхиальная астма, атопический дерматит, обсудите с врачом-педиатром плюсы и минусы вакцинации. Но если ваш ребенок не участвует в ней, потому что вы против прививок, в таком случае вы рискуете не только его здоровьем, но и здоровьем других детей, а также их родителей, бабушек и дедушек. Им, кстати, особенно важно привиться. Заражение гриппом может привести, например, к декомпенсации хронической сердечной недостаточности. Своим пациентам кардиологического профиля е я рекомендую в обязательно порядке пройти вакцинацию.
Редакция благодарит «СМ-Клиника» за помощь при подготовке интервью.
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