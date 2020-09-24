Прививка от гриппа: все, что важно знать о вакцинации в 2020 году

Сколько у нас еще есть времени, чтобы привиться от гриппа?

Я бы порекомендовала провести вакцинацию в ближайшие три недели — до наступления промозглой петербургской осени и роста заболеваемости ОРВИ. Некоторые приходят ко мне уже во время эпидемии и говорят — привейте меня, пожалуйста. Поступать так опасно для здоровья. Стоит все делать во время, а не пытаться запрыгнуть в последний вагон поезда, когда вокруг тебя бушует грипп. Иммунитет после вакцинации вырабатывается в течение 2-х недель, во время которых вы рискуете заразиться.

Какие существуют противопоказания для вакцинации?

Любые симптомы ОРВИ. При насморке, боли в горле, субфебрильной температуре 37°C прививаться нельзя.

А если у человека аллергия?

Нужно проговорить с врачом этот вопрос. Пациентам с аллергией мы часто проводим вакцинацию под прикрытием антигистаминных препаратов, которые препятствуют развитию аллергической реакции. Многие прививки таким образом ставятся детям-аллергикам.

Важно проводить вакцинацию в специализированном медицинском учреждении — где проведут качественный медицинский осмотр, сбор анамнеза и осуществят необходимое медицинское наблюдение после инъекции. Сразу после укола не стоит бежать домой — мы должны исключить редкие реакции, требующие незамедлительной помощи.

То есть у метро вы бы прививаться не стали?

Я бы точно не стала.

Нормально чувствовать себя плохо после прививки, обнаружить повышение температуры?

Нет, такого быть не должно. А если вы почувствовали себя плохо, стоит обратиться к врачу.