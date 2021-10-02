В Петербурге количество больных коронавирусом составляет более 30 тысяч. За сутки был госпитализирован 451 человек

Всего на лечении находится 5 281 человек, в реанимации — 478, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.— 235. При этом коэффициент распространения коронавируса на 25 % превышает норму.На данный момент заболевших коронавирусом принимают 16 стационаров. Развернуты 6 852 койки, 30,87% из них свободны. На амбулаторном лечении находятся 25 044 человека, на карантине — 3 361, а 22 859 — лечатся дома.

Всего в городе открыты 174 пункта вакцинации. Сделали прививку от коронавируса 1 686 749 человек. На сегодняшний день запас вакцины составляет более 909 тысяч доз.