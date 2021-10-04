Как защищать кожу от ультрафиолета в мегаполисе, на пляже и в горах? И что делать, если следы фотостарения уже на лице

Солнце — не только источник витамина D, но и причина постоянного повреждения кожи. Она меняется под влиянием двух процессов: хроностарения, то есть с возрастом, и фотостарения — из-за ультрафиолета. Врачи-косметологи рассказали «Собака.ru», можно ли себя защитить, и что делать, если из-за солнца на лице уже появились пигментные пятна, а кожа стала более грубой.
Врачи-эксперты:
Виктория Рузанкина, главный врач клиники косметологии «МЕДИ на Академической»;
Суна Казиханова, главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»;
Александра Сёмова, врач-косметолог GMTClinic.
Фотостарение — это вообще что?
Александра Сёмова. Наша кожа меняется под воздействием двух процессов: хроностарения, то есть в связи с возрастом, и фотостарения — из-за солнечных лучей.
Фотостарение начинается с повреждения ДНК клетки: постоянные бомбардировки ультрафиолетом вызывают в ней мутации и запускают каскад неприятных последствий. Во-первых, это гиперкератоз: кожа грубеет, ухудшается процесс ее естественного отшелушивания. Во-вторых, пигментные пятна — обычно, именно они становятся поводом обратиться к косметологу. В-третьих — эластоз, то есть потеря эластичности кожи из-за разрушения коллагена. Любители активного загара рискуют заработать дополнительные морщины и сосудистую сетку на лице.
Суна Казиханова. Я всегда объясняю пациентам, что хроностарения не избежать — мы все проходим через возрастные изменения, но, заботясь о себе, делаем это более благородно. А вот фотостарение — процесс, от которого важно застраховаться.
Многие по-прежнему считают, что загорелая кожа придает более молодой и свежий вид. Но по итогу пациенты, заигрывавшие с солнцем, выглядят гораздо старше своих лет и сверстников с одними лишь признаками хроностарения. Увы, ультрафиолет не дает никаких положительных эффектов для кожи.
Как снизить солнечные риски для кожи?
Виктория Рузанкина. Косметологи не устают повторять про важность SPF (Sun Protection Factor. — Прим. ред.), ведь это главное средство профилактики фотостарения. Подбирать его рекомендую с врачом: изучив качество кожи и собрав анамнез, он посоветует линейку косметики, определит достаточный фактор защиты и даст советы по правильному нанесению средств. Кожа петербурженок, как правило, относится ко второму, максимум третьему фототипу — с мая по октябрь большинству из нас требуется SPF не менее 50.
Александра Сёмова. Добавьте в закладки онлайн-сервис «Не сгори!»: вы выбираете свой фототип, геолокацию и получаете рекомендации — какой SPF вам нужен, сколько времени вы можете находиться на солнце без защиты, нужны ли вам сегодня солнечные очки. Кстати, кожа вокруг глаз страдает от фотостарения первой: мелкие морщины, пигментация, потеря эластичности.
Суна Казиханова. Некоторые петербуржцы в особой группе риска: это не только любители агрессивного загара, но и пациенты с эндокринными патологиями — гипотиреозом, аутоиммунным тиреоидитом. Эффектом фотосенсибилизации (повышение чувствительности к ультрафиолету. — Прим. pед.) могут обладать лекарства — антибиотики и даже гормональные контрацептивы.
Крайне важно защищать кожу от солнца тем, кто перенес пластическую операцию или агрессивную косметологическую процедуру — ту же лазерную шлифовку или игольчатый RF-лифтинг. А в преддверии горнолыжного сезона хочу напомнить, что без адекватной защиты лыжники и сноубордисты страдают от солнечных лучшей еще сильнее, чем тот, кто отдыхает на пляже.
Александра Сёмова. К SPF-защите можно добавить домашний уход, который содержит ретинол или вещества, способствующие регуляции меланогенеза — естественного механизма, защищающего организм от ультрафиолетового излучения. Также перед отпуском некоторые петербуржцы проходят курс инъекций экзопротекторов — эти препараты созданы для того, чтобы оградить кожу от агрессивных факторов внешней среды.
Что делать, если солнце уже оставило следы на коже?
Суна Казиханова. Петербуржцам, вернувшимся из мест с активным солнцем, рекомендую сразу же обратиться к косметологу — врач подберет домашний уход для работы над ошибками, с помощью ультразвукового пилинга и увлажняющих процедур подготовит эпидермис к более серьезным технологиям для лечения фотостарения. Золотой стандарт — фотоомоложение широкополосным импульсным светом IPL, которое выравнивает рельеф и цвет кожи, стирает пигментные пятна и «склеивает» расширившиеся сосуды.
Виктория Рузанкина. Осень и зима в Петербурге — время фотоомоложения. Курс составляет от 4 до 7 процедур с интервалом в 3–4 недели. Лазер, на котором выполняется процедура, работает на всех слоях кожи — корректируются проявления купероза, осветляются пигментные пятна, строится новый молодой коллагеновый каркас. После данной процедуры возможны покраснения, небольшое чувство жжения, но побочные эффекты длятся не более одних суток.
Так как фотостарение проявляется еще и серьезным обезвоживанием кожи, лазер часто сочетают с биоревитализацией. В кожу вводится коктейль из гиалуроновой кислоты, витаминов и аминокислот — таким образом мы восстанавливаем ее увлажненность и придаем лицу сияние. Дополнительный эффект дает ультразвуковая терапия с LDM-массажем — эта процедура оказывает оздоравливающее и омолаживающее действие, борется с отеками и повышает антиоксидантную защиту кожи от ультрафиолета.
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