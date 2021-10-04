Как защищать кожу от ультрафиолета в мегаполисе, на пляже и в горах? И что делать, если следы фотостарения уже на лице

Фотостарение — это вообще что?

Александра Сёмова. Наша кожа меняется под воздействием двух процессов: хроностарения, то есть в связи с возрастом, и фотостарения — из-за солнечных лучей.

Фотостарение начинается с повреждения ДНК клетки: постоянные бомбардировки ультрафиолетом вызывают в ней мутации и запускают каскад неприятных последствий. Во-первых, это гиперкератоз: кожа грубеет, ухудшается процесс ее естественного отшелушивания. Во-вторых, пигментные пятна — обычно, именно они становятся поводом обратиться к косметологу. В-третьих — эластоз, то есть потеря эластичности кожи из-за разрушения коллагена. Любители активного загара рискуют заработать дополнительные морщины и сосудистую сетку на лице.

Суна Казиханова. Я всегда объясняю пациентам, что хроностарения не избежать — мы все проходим через возрастные изменения, но, заботясь о себе, делаем это более благородно. А вот фотостарение — процесс, от которого важно застраховаться.

Многие по-прежнему считают, что загорелая кожа придает более молодой и свежий вид. Но по итогу пациенты, заигрывавшие с солнцем, выглядят гораздо старше своих лет и сверстников с одними лишь признаками хроностарения. Увы, ультрафиолет не дает никаких положительных эффектов для кожи.