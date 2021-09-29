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Здоровье

В Петербурге осталось около 800 свободных коек для больных коронавирусом. Госпиталь для ветеранов войн готовят к перепрофилированию

В Петербурге с 1 октября планируют открыть госпиталь для ветеранов войн на Народной улице для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Стационар-трансформер уже работает с COVID-19, пишет «Фонтанка».

Фото: Shutterstock.com

 

В комитете по здравоохранению города пояснили, что распоряжений о переводе больных в новые помещения пока нет. По необходимости и при подъеме уровня заболеваемости коронавирусом перепрофилирование коечного фонде будет продолжаться. Сейчас в госпиталях города занято 5 040 коек из развернутых 5 863.

«У нас нет задачи держать койки свободными. Койка должна работать. На ней могут лечиться другие больные, не с ковидом», — добавили в комздраве.

Напомним, 27 сентября чуть менее 1000 коек из 5863 коек было свободно в больницах Петербурга, которые работают с больными с коронавирусом

По состоянию на 29 сентября, число случаев коронавируса в России достигло 7 487 138. В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 618 640 человек (за последние сутки — 1 933), выздоровели 580 160 (за последние сутки — 1 890), скончались 21 798 человек (за последние сутки — 60).

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