В комитете по здравоохранению города пояснили, что распоряжений о переводе больных в новые помещения пока нет. По необходимости и при подъеме уровня заболеваемости коронавирусом перепрофилирование коечного фонде будет продолжаться. Сейчас в госпиталях города занято 5 040 коек из развернутых 5 863.

«У нас нет задачи держать койки свободными. Койка должна работать. На ней могут лечиться другие больные, не с ковидом», — добавили в комздраве.

Напомним, 27 сентября чуть менее 1000 коек из 5863 коек было свободно в больницах Петербурга, которые работают с больными с коронавирусом.

По состоянию на 29 сентября, число случаев коронавируса в России достигло 7 487 138. В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 618 640 человек (за последние сутки — 1 933), выздоровели 580 160 (за последние сутки — 1 890), скончались 21 798 человек (за последние сутки — 60).