Больные прибывают: в госпиталях Петербурга свободно менее 1000 коек для больных с COVID-19

Хотя в ведомстве подчеркнули, что снижение койко-места в больницах Петербурга связано с ростом госпитализации. В 16 больницах, где лечат больных с коронавирусом, находится 4966 петербуржцев с COVID-19 и пневмониями. Вчера в больницы поместили 309 человек, а выписали лишь 116 человек. На амбулаторном лечении находится порядка 22 тысяч жителей Петербурга.

За минувшую неделю в больницы направили 2285 человек. Это на 54% больше, чем месяц назад, когда госпитализировали по 1477 человек. В комздраве заявили, что новые коечные места будут появляться, когда будут издаваться конкретные распоряжения по перепрофилированию медучреждений.

Напомним, в Петербурге за все время заболевание диагностировано у 615 177 человек (за последние сутки — 1 527), выздоровели 576 420 (за последние сутки — 526), скончались 21 680 человек (за последние сутки — 55).

Также главный санитарный врач России Анна Попова считает, что число заразившихся коронавирусом уже сейчас растет. В дальнейшем ожидается осенний прирост заболевания COVID-19.