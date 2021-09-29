Какой срок годности у имплантов груди, возможные осложнения и риск рака: ультраподробный ликбез о маммопластике

5. Есть ли у имплантов срок годности? Правда, что через 10 лет их придется менять?

Станислав Екимов. Производители дают 15 лет гарантии на импланты — это максимальный гарантийный срок для медизделия по российскому законодательству. Если в течение этого времени имплант по каким-то причинам повредится — например, из-за травмы пациентки — компания бесплатно предоставит новый. Но это не означает, что после 15 лет импланты нужно менять. Замена проводится исключительно по показаниям. А если вас и вашего хирурга все устраивает, в этом нет смысла.

Амит Хатри. Нужно понимать, что гарантия дается на имплант, а не на саму форму груди. То, насколько хорошо она сохранится, зависит от колебаний веса, беременностей и возрастных изменений — кожа в районе декольте тоже теряет свою эластичность. Во время повторных операций мы обычно работаем исключительно с тканями, а сам имплант остается на месте.

Вадим Брагилев. По статистике импланты груди так или иначе меняют порядка 28% женщин — как правило, не из-за самих медизделий. Причин может быть миллион: в том числе изменение размера собственной груди после родов, пропорций тела. Сейчас в Российском обществе пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) мы обсуждаем возможность введения добровольного реестра, куда врачи смогут заносить информацию об установленном импланте, способе проведения операции, причинах замены. Это повысит прозрачность и даст дополнительную информацию для анализа.

6. В каком возрасте и при каких заболеваниях операцию уже не провести?

Станислав Екимов. Моей самой старшей пациентке было 64 года — но, конечно, все зависит не от возраста, а от состояния здоровья. Перед операцией женщина проходит комплексное обследование: важно оценить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, провести УЗИ сосудов нижних конечностей для исключения тромбов. Перед любой пластической операцией оценивается уровень гемоглобина — если он снижен, нужно понять причину этого состояния, скорректировать дефицит железа или витамина В12 и только после этого проводить операцию.