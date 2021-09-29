Какой срок годности у имплантов груди, возможные осложнения и риск рака: ультраподробный ликбез о маммопластике

Важно ли знать марку имплантов молочных желез и правда, что через 10 лет их придется заменить? На 15 главных вопросов — о безопасности, долговечности и уместности маммопластики — «Собака.ru» ответили гуру пластической хирургии из Петербурга.
Врачи-эксперты:
Вадим Брагилев, пластический хирург и сооснователь клиники высшей категории «ГрандМед»;
Евгения Сиверина, пластический хирург Института красоты ГАЛАКТИКА;
Станислав Екимов, пластический хирург клиники эстетической медицины DEGA;
Амит Хатри, пластический хирург Клиники Пирогова.
1. Боюсь, что грудь будет выглядеть неестественно. Как этого избежать?
Амит Хатри. Секрет натуральной формы — в грамотном подборе импланта. Например, крайне важно, чтобы он не выходил за анатомические границы грудной клетки. Склон груди от ключицы к соску должен быть мягким и плавным, а соотношение объемов ее верхней и нижней частей — 35% и 65%.
Евгения Сиверина. Запрос на естественную форму я слышу от 99% пациенток. Самое важное здесь — стремиться к гармоничным пропорциям тела в целом. То есть смотреть не только на грудь, а учитывать параметры плеч, бедер, грудной клетки. Натуральности можно добиться и на анатомических, и на круглых имплантах: выбор между ними — скорее прерогатива врача.
Станислав Екимов. Сейчас петербурженки застрахованы от осложнений, которые давали неестественный результат в прошлом. Например, на форумах можно найти жалобы на «эффект анимации» после увеличения груди — когда при ее напряжении имплант смещается в подмышечную впадину. Благодаря технологии dual plane — установки эндопротеза в две плоскости, то есть под железу и грудную мышцу — такая проблема уже неактуальна.
2. После операции не останется заметных следов?
Евгения Сиверина. Устанавливая имплант, мы делаем небольшой разрез в подмышечной впадине или в области ареолы — это самые незаметные виды доступа при маммопластике. Если послеоперационный рубец все же бросается вам в глаза, можно значительно «стереть» его с помощью лазерной шлифовки или перманентного макияжа. Но такая потребность возникает скорее после подтяжки груди — когда пациентке накладывается куда больше швов.
3. А силиконовый гель не вытечет?
Станислав Екимов. Первые три поколения грудных имплантатов отличались тем, что гель так или иначе «пропотевал». Сейчас на рынке уже шестое поколение эндопротезов молочных желез — с трехслойной оболочкой, которая надежно сохраняет медицинский силикон, не дает ему деформироваться и выдерживает нагрузку до 400 кг.
4. Важно ли мне знать, импланты какого производителя использует хирург?
Евгения Сиверина. Да, но в первую очередь вам нужно доверять своему хирургу. Наша цель после установки имплантов — надолго забыть о факте операции вместе с пациентом. Я работаю с продукцией фирмы Mentor, эта американская компания на рынке более 50 лет. Многие производители имплантов сейчас ведут агрессивную маркетинговую политику и стараются захватить рынок через лидеров мнений. Но мы не знаем, что будет с такими имплантами через 10–15 лет — так как такого срока клинических исследований попросту не проводили.
Амит Хатри. На мой взгляд, все крупные производители имплантов сейчас сравнялись по качеству. Конечно, речь не может идти об использовании сомнительных изделий по цене в три раза ниже среднерыночной. Недавно держал такие в руках: с виду кажутся нормальными, на ощупь — уже нет.
Вадим Брагилев. Мы используем импланты разных производителей: Mentor, Motiva, Polytech, Silimed. Они вроде бы и очень схожи, но на самом деле нет. Важны пропорции. Иной раз ты выбираешь наиболее подходящий для клинического случая имплант, невзирая на производителя — исходя из анатомических особенностей грудной клетки пациентки.
5. Есть ли у имплантов срок годности? Правда, что через 10 лет их придется менять?
Станислав Екимов. Производители дают 15 лет гарантии на импланты — это максимальный гарантийный срок для медизделия по российскому законодательству. Если в течение этого времени имплант по каким-то причинам повредится — например, из-за травмы пациентки — компания бесплатно предоставит новый. Но это не означает, что после 15 лет импланты нужно менять. Замена проводится исключительно по показаниям. А если вас и вашего хирурга все устраивает, в этом нет смысла.
Амит Хатри. Нужно понимать, что гарантия дается на имплант, а не на саму форму груди. То, насколько хорошо она сохранится, зависит от колебаний веса, беременностей и возрастных изменений — кожа в районе декольте тоже теряет свою эластичность. Во время повторных операций мы обычно работаем исключительно с тканями, а сам имплант остается на месте.
Вадим Брагилев. По статистике импланты груди так или иначе меняют порядка 28% женщин — как правило, не из-за самих медизделий. Причин может быть миллион: в том числе изменение размера собственной груди после родов, пропорций тела. Сейчас в Российском обществе пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ) мы обсуждаем возможность введения добровольного реестра, куда врачи смогут заносить информацию об установленном импланте, способе проведения операции, причинах замены. Это повысит прозрачность и даст дополнительную информацию для анализа.
6. В каком возрасте и при каких заболеваниях операцию уже не провести?
Станислав Екимов. Моей самой старшей пациентке было 64 года — но, конечно, все зависит не от возраста, а от состояния здоровья. Перед операцией женщина проходит комплексное обследование: важно оценить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, провести УЗИ сосудов нижних конечностей для исключения тромбов. Перед любой пластической операцией оценивается уровень гемоглобина — если он снижен, нужно понять причину этого состояния, скорректировать дефицит железа или витамина В12 и только после этого проводить операцию.
7. Когда лучше делать грудь — до рождения ребенка или после?
Евгения Сиверина. Кормить ребенка грудью после операции можно. Все зависит от срока планируемой беременности, а единственная рекомендация — чтобы с момента операции до наступления беременности прошел один год. Потому что в этот период вокруг импланта формируется «капсула» из соединительной ткани: в норме она имеет толщину в несколько миллиметров, но гормональные изменения могут повлиять на этот процесс. Если же вы хотите провести маммопластику после родов, стоит дождаться 6 месяцев с момента окончания лактации.
Станислав Екимов. Петербурженки часто интересуются тем, не испортит ли беременность форму уже прооперированной груди. Все индивидуально и зависит от того, какие изменения происходили в вашем организме. Если собственная молочная железа во время беременности увеличилась на пару размеров, а кормление грудью продолжалось 8–9 месяцев, то ткани, как правило, восстанавливаются самостоятельно, и коррекция не требуется. Другое дело — когда у женщины очень большой приток молока, долгое кормление или несколько беременностей подряд. Если кожа не может сократиться самостоятельно, мы проводим небольшую подтяжку груди.
8. Существует ли связь между имплантацией и раком?
Вадим Брагилев. Проведенный несколько лет назад метаанализ прооперированных по поводу увеличения груди женщин показал, что в группе пациенток с имплантами распространенность рака молочной железы (МЖ) ниже, чем у пациенток без имплантов. Много шуму наделала новость о том, что у пациенток может развиться BIA-ALCL — лимфома, связанная с самим эндопротезом. Стопроцентных доказательств этому нет, а частоту распространенности оценивают в 1:1000 до 1:10 000 (случаев на число операций. — Прим. ред.). В России было выявлено всего 4 таких пациентки, а во всем мире — чуть больше 600 из 11 миллионов женщин, которым были установлены импланты. Могу сказать, что в рамках своего 25-летнего хирургического опыта я не встречал пациенток с этим заболеванием.
Станислав Екимов. В эндопротезах груди — так же, как в имплантах зубов или травматологических пластинах — нет ничего канцерогенного или токсичного. А с вашими тканями контактирует лишь стерильная оболочка импланта.
9. А затруднит ли имплант обследование в груди в будущем?
Станислав Екимов. После маммопластики грудь можно и нужно обследовать. Единственное, от чего мы рекомендуем отказаться — от маммографии. Это достаточно травмирующий метод исследования, во время которого на железу оказывается большое давление. Хоть имплант и выдерживает серьезную нагрузку, нет смысла подвергать его дополнительным мучениям. А вот остальные методы исследования — УЗИ, КТ, МРТ — никто не отменял.
Амит Хатри. Имплант не мешает диагностике — на снимках все четко и понятно, ведь собственная молочная железа располагается над имплантом. Поэтому пропустить новообразование по его вине нельзя. Теоретически допускаю, что сложности с обследованием могут возникнуть, когда врач впервые в своей практике сталкивается с эндопротезами молочных желез.
10. В какой форме должна быть грудь, чтобы обойтись одной лишь подтяжкой?
Амит Хатри. Создать привлекательную грудь без имплантов можно в том в случае, если это позволяет объем собственных тканей. Дальше все зависит от опыта хирурга: от того, насколько умело он владеет техниками подтяжки, моделирует молочную железу и работает с кожей. В моей практике соотношение между подтяжками и маммопластикой с имплантацией — 70% в пользу подтяжек.
11. Можно ли вместо имплантов увеличить грудь собственными жировыми клетками?
Вадим Брагилев. Липофилинг молочных желез — это, конечно, очень заманчиво, но у каждого метода есть пределы своих возможностей. Наиболее частый объем, который добавляется при увеличении груди с имплантатами — около 300 мл. Если мы введем в грудь такое количество жира, он не приживется ни при каких обстоятельствах, даже при использовании супертехнологии BRAVA. Подтяжка груди с липофилингом — это не альтернатива увеличению груди имплантами, а самостоятельный метод при определенных показаниях. Искусственно расширять их не стоит — иначе получим пациентку, недовольную новой грудью.
12. В чем секрет идеальной ложбинки после увеличения груди?
Евгения Сиверина. Основание имплантов, их форма и высота, объем и плотность — все это отвечает за форму будущей груди, в том числе за появление ложбинки. Если у девушки широкий разлет между ребрами, можно подумать о чуть большем объеме имплантов или провести липофилинг зоны ложбинки. И конечно, очень важна хирургическая техника формирования кармана для импланта.
13. К чему готовиться в период реабилитации?
Станислав Екимов. У всех разный болевой порог. Самые неприятные ощущения наблюдаются первые 5–6 дней, но снимаются обезболивающими препаратами. Дело в том, что после операции в тканях нарастает отек и увеличивается чувство сдавливания тканей. А вместе с отеком уходит и боль. Во вторую неделю после операции возможны остаточные явления — что-то резко кольнуло и так же быстро прошло. Ну а затем большинство пациентов вовсе забывают про то, что у них была операция.
Амит Хатри. Самое сложное — это спать на спине. Конечно, в итоге все привыкают, но первые три недели пациентки могут жаловаться на бессонные ночи: на бок или живот переворачиваться нельзя. То, насколько легкой будет реабилитация, зависит и от руки хирурга. Чем грубее он работает с тканями, тем больше травматизация и дольше — восстановление. Ну и наоборот.
Евгения Сиверина. Планируя операцию, имеет смысл взять недельный отпуск, а мамам маленьких детей — попросить о помощи родных. Важно соблюдать рекомендации врача: например, строгий месяц ограничений на любые (!) занятия спортом. После этого можно добавлять физическую нагрузку, исключая воздействие на грудь.
14. Какие осложнения возможны после операции?
Евгения Сиверина. Осложнения в хирургии случаются, но в хорошей клинике их процент стремится к нулю. Кроме того, все эти проблемы решаемы, главное — что мы не бросаем наших пациентов. Итак, после увеличения груди возможны три основных осложнения: гематома, серома и капсулярная контрактура. При гематоме в прооперированной зоне скапливается кровь, и это может стать показанием к пункции под местной анестезией. Чтобы избежать такой ситуации, важно соблюдать рекомендации врача и не допускать повышения артериального давления — не ходить в сауну, не заниматься сексом в первые две недели после операции. При сероме молочная железа начинает выделять жидкость. Это более редкое осложнение, а справиться с ним помогает компрессионное белье, пункции и назначение диуретиков. При капсулярной контрактуре вокруг импланта образуется более плотная капсула, чем нам бы хотелось. Тут на ранних стадиях помогает массаж, на поздних — 30 минут работы хирурга в операционной.
15. Когда оценивать результат?
Амит Хатри. Мы встречаемся с пациенткой ежемесячно на протяжении трех месяцев после операции, затем — через полгода, и, наконец, — через год. Тогда и можно говорить о достижении стабильного результата.
Вадим Брагилев. В случае с грудью нет смысла оценивать сиюминутный результат. Эта операция — одна из самых благодарных в пластической хирургии: мы видим плоды своей работы уже в первые дни после маммопластики. Но при ее относительной простоте есть много нюансов, которые влияют на долгосрочный результат. И на то, будет ли пациентка довольна своей грудью через 3, 5 и 10 лет. Определить эти нюансы врачу помогает хирургический опыт и ретроспективный анализ своих операций. Наша задача — не просто создать красоту, но и удержать ее на долгие годы.
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