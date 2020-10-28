Жизненно важный ликбез от онкомаммолога — о том, как следить за здоровьем груди в любом возрасте

Когда обращаться к врачу и как правильно проводить самообследование груди

Правда, что каждая восьмая петербурженка рискует заболеть раком молочной железы?

Да, средний популяционный риск развития рака молочной железы для женщины составляет 12,4%. Нужно понимать, что это вероятность обнаружения рака, а не смерти от него — к счастью, сейчас заболевание хорошо поддается лечению.

Риск повышается до 15-20%, если раком молочной железы болела ваша мама или сестра. И, наконец, более 20% составляет риск у обладательниц подтвержденных наследственных BRСА-мутаций — такая была обнаружена у Анджелины Джоли. При этом к 70 годам при наличии мутации риск развития рака молочной железы составляет уже 87%.

BRСА-мутацию можно обнаружить с помощью генетического исследования. Кому имеет смысл его пройти?

Тем, у чьих родственников первой линии был рак молочной железы до 50 лет или некоторые виды агрессивного рака молочной железы до 60 лет, тем, кто уже столкнулся с другим онкологическим заболеванием. Подробнее про то, в каких случаях нужно исследование, можно прочитать тут.

Если у вас обнаружена BRСА-мутация, следить за здоровьем груди нужно особенно внимательно. Например, с 25 лет рекомендуется проходить регулярные исследования молочных желез — МРТ и маммографию поочередно. Также важно иметь в виду, что у носительниц мутации повышается риск развития рака яичников.

Если ты вообще никогда не обращался к маммологу, в каком возрасте это стоит сделать?

После 25 лет. Если вы хотите прийти к врачу в более раннем возрасте — пожалуйста. Если вы до сих пор не бывали у него, значит вас ничего не беспокоило — пугаться, что вы что-то запустили, не стоит. Но после 25 лет я рекомендую всем девушкам получить консультацию маммолога, пройти первичный осмотр и клиническое обследование молочных желез, узнать свои риски, понять, необходимо ли генетическое исследование и как часто нужно проходить УЗИ и маммографию.

Приложения для здоровья постоянно напоминают о необходимости пройти самообследование груди. Как его правильно проводить? Некоторые врачи говорят, что оно в принципе бесполезно.

Самообследование не заменит скрининг у доктора и проведение clinical breast examination (CBE). При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что самообследование повышает осведомленность женщины по поводу здоровья своей груди. Уточните у врача-маммолога, как делать это правильно.