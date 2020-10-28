Жизненно важный ликбез от онкомаммолога — о том, как следить за здоровьем груди в любом возрасте
Когда обращаться к врачу и как правильно проводить самообследование груди
Правда, что каждая восьмая петербурженка рискует заболеть раком молочной железы?
Да, средний популяционный риск развития рака молочной железы для женщины составляет 12,4%. Нужно понимать, что это вероятность обнаружения рака, а не смерти от него — к счастью, сейчас заболевание хорошо поддается лечению.
Риск повышается до 15-20%, если раком молочной железы болела ваша мама или сестра. И, наконец, более 20% составляет риск у обладательниц подтвержденных наследственных BRСА-мутаций — такая была обнаружена у Анджелины Джоли. При этом к 70 годам при наличии мутации риск развития рака молочной железы составляет уже 87%.
BRСА-мутацию можно обнаружить с помощью генетического исследования. Кому имеет смысл его пройти?
Тем, у чьих родственников первой линии был рак молочной железы до 50 лет или некоторые виды агрессивного рака молочной железы до 60 лет, тем, кто уже столкнулся с другим онкологическим заболеванием. Подробнее про то, в каких случаях нужно исследование, можно прочитать тут.
Если у вас обнаружена BRСА-мутация, следить за здоровьем груди нужно особенно внимательно. Например, с 25 лет рекомендуется проходить регулярные исследования молочных желез — МРТ и маммографию поочередно. Также важно иметь в виду, что у носительниц мутации повышается риск развития рака яичников.
Если ты вообще никогда не обращался к маммологу, в каком возрасте это стоит сделать?
После 25 лет. Если вы хотите прийти к врачу в более раннем возрасте — пожалуйста. Если вы до сих пор не бывали у него, значит вас ничего не беспокоило — пугаться, что вы что-то запустили, не стоит. Но после 25 лет я рекомендую всем девушкам получить консультацию маммолога, пройти первичный осмотр и клиническое обследование молочных желез, узнать свои риски, понять, необходимо ли генетическое исследование и как часто нужно проходить УЗИ и маммографию.
Приложения для здоровья постоянно напоминают о необходимости пройти самообследование груди. Как его правильно проводить? Некоторые врачи говорят, что оно в принципе бесполезно.
Самообследование не заменит скрининг у доктора и проведение clinical breast examination (CBE). При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что самообследование повышает осведомленность женщины по поводу здоровья своей груди. Уточните у врача-маммолога, как делать это правильно.
- Во-первых, встаньте перед зеркалом, чтобы видеть кожу и соски.
- Во-вторых, осматривайте грудь в двух позициях — с руками на поясе и с руками за головой, не забывая про область подмышек.
- В-третьих, будьте систематичным. Проводите самообследование в один и тот же день менструального цикла — с 5-го по 12-й. Молочная железа — гормонально зависимая ткань, и в разные периоды цикла ее структура меняется. Выберите направления движения. По часовой стрелке или против — неправильного варианта нет, но есть бессистемный вариант с хаотичными движениями.
Влияние алкоголя, лишнего веса и гормональных контрацептивов
Что можно сделать прямо сейчас, чтобы снизить риск развития рака молочной железы?
Есть факторы, которые от нас не зависят — это генетика, возраст и пол. С возрастом риск развития рака молочной железы увеличивается, а женщины болеют им в 100 раз чаще, чем мужчины. Но не стоит забывать, что у мужчин это заболевание тоже встречается.
Есть и то, что мы можем контролировать. Например, употребление алкоголя. Исследование, опубликованное в 2013 году, показало, что у женщин, которые выпивают 3 и более порций алкоголя в неделю (под порцией имеются в виду 330 мл пива, 140-150 мл вина или один шот крепкого напитка), риск развития рака молочной железы на 15% выше, чем у женщин, которые вовсе не пьют. Конечно, эти данные не говорят о том, что любовь к вину обязательно приведет к раку или что к вашему первоначальному риску автоматически прибавляется еще 15%.
А что по поводу курения?
Курение табака повышает риск развития множества видов онкозаболеваний, но достоверных данных о его связи с раком молочной железы нет.
Еще один фактор риска — ожирение, особенно в периоде постменопаузы. Поэтому если ваш индекс массы тела (ИМТ) далек от идеала, можно потихоньку к нему идти — следить за питанием, как минимум убирая быстрые углеводы, больше двигаться. Физическая активность, кстати, снижает риск развития онкологических заболеваний — Американским онкологическим обществом рекомендовано 150-300 минут нагрузок средней интенсивности в неделю или 75-150 минут высокоинтенсивных занятий для профилактики рака.
Правда, что у нерожавших женщин риск заболеть раком молочной железы выше?
Да, отсутствие родов или отказ от кормления грудью некоторым образом увеличивает риски. Но это ни в коем случае не призыв беременеть ради защиты от рака — просто важно иметь в виду и этот фактор.
Также важно знать, что риск повышает прием комбинированных оральных контрацептивов (КОК) на протяжении более 10 лет. В некоторых случая КОК назначаются в качестве лечения, и важно соблюдать прием препарата. Если же вы используете КОК только для защиты от беременности, то стоит обсудить с гинекологом это вопрос.
Есть настораживающие факторы, которые еще не изучены. Например, бесконтрольный прием витаминов и БАДов. Как врач-онколог я не рекомендую пациентам ими увлекаться — состав этих баночек контролируется гораздо хуже, чем состав лекарственных препаратов.
Об увеличении груди и удалении молочных желез
Что по поводу имплантатов груди? Их установка может привести к раку?
Увеличение груди с использованием имплантатов действительно рассматривается как основная причина имплант-ассоциированной лимфомы. Но нужно понимать, что на миллионы выполненных операций зарегистрировано порядка 500-700 случаев заболевания — то есть в целом риск его развития очень и очень низкий. Лечение лимфомы заключается в удалении имплантов — то есть чтобы избавиться от заболевания, достаточно убрать его причину. В единичных случаях пациенткам требовалась химио- или лучевая терапия.
Какие меры предосторожности нужно соблюдать обладателям имплантатов?
Такие же, как тем, у кого их нет УЗИ каждые полгода делать не нужно, но необходимо наблюдение за состоянием груди. Если по прошествию многих лет после операции грудь выросла в несколько раз и там скапливается серома (тканевая жидкость вокруг имплантата — прим. Ред.), нужно срочно обратиться к врачу — для начала имеет смысл прийти к пластическому хирургу, который проводил операцию.
Имплантаты не затрудняют проведение осмотра молочных желез и маммографии?
Скорее облегчают. Дело в том, что при установке протеза ткань молочной железы равномерно распределяется вокруг него, сокращаясь в толщине. И это облегчает проведение пальпации. Конечно, перед пластической операцией должно быть проведено качественное обследование. Обычно пластические хирурги требуют пациенток принести заключение от онколога — чтобы убедиться, что операция не противопоказана. Я прошу своих пациенток из групп риска перед маммопластикой выполнить маммографию. Всем остальным будет достаточно УЗИ.
А что по поводу белья? Оно как-то влияет на здоровье груди?
Никакой связи с раком молочной железы тут нет. Но важно подбирать удобное белье, которое не давит на грудь, при этом создает достаточную компрессию. Слишком тесное белье не очень гигиенично. Кроме того, оно может увеличивать болезненность перед началом менструации. Как и отказ от ношения белья — без бюстгальтера каждое движение в определенные дни менструального цикла приносит дискомфорт.
Удаление молочных желез по примеру Джоли — проводят ли его россиянки?
Профилактическая мастэктомия в России не распространена. Также важно знать, что она снижает абсолютный риск развития рака молочной железы на 95%. Но 5% все же остается, потому что никакой хирург не даст вам гарантии, что убрал все клетки молочной железы. Они могут быть «разбросаны» по всей грудной клетке, в том числе в подмышечной области.
Как проходить УЗИ и что делать с доброкачественными опухолями
Доброкачественные опухоли в груди могут переродиться в рак?
Они ни во что не перерождаются, но их опасность в другом. Образование в груди можно принять за доброкачественное, хотя на самом деле оно злокачественное. И именно из-за этого риск развития рака молочной железы в некоторых случаях увеличивается.
Меньше всего на риск влияют непролиферативные изменения — они не склонны к делению клеток и «заморожены» в размерах. Среди них, например, простые кисты, которые часто становятся причиной обращения к онкологу — во время второй фазы цикла они могут отекать и приводить к болезненным ощущениям. Также к непрофилеративным изменениям мы относим одиночные папилломы, посттравматические олеогранулёмы (некроз жировых тканей), липомы, гемангиомы и нейрофибромы, мастит — воспаление тканей молочной железы, который также не связан с раком.
Необходимость последней определяют по категории BI-RADS.
Клетки образований могут делиться, тогда они называются пролиферирующие. И уже среди них выделяют опухоли, не склонные к атипии клеток и склонные. Первые возникают, когда в протоках или дольках увеличивается число клеток молочной железы. Например, образовываются часто встречающиеся у молодых девушек фиброаденомы. Наличие фиброаденом увеличивает риск рака молочной железы в 1,5-2 раза.
При атипии мы наблюдаем чрезмерный рост в протоках или дольках, клетки при этом выглядят не очень нормально. Например, это может быть атипичная гиперплазия молочной железы. Она повышает риск обнаружения рака в 4-5 раз и здесь очень важно обсудить с врачом режим наблюдения за молочной железой. К сожалению, ту же атипичную гиперплазию протоков очень тяжело отличить от карциномы in situ — в микроскопе это очень похожие картинки. Поэтому часто рекомендуется провести операцию: удалить и исследовать весь участок гиперплазии.
А что делать с фиброаденомами?
Фиброаденома не требует лечения, исключительно наблюдения. Операция может понадобиться в том случае, если она болит и очень быстро растет.
Как правильно должны проводиться УЗИ и маммография?
Врач при оценке результатов маммографии, УЗИ и МРТ всегда должен использовать классификацию BI-RADS. То есть определить, какова вероятность, что обнаруженное в ходе исследования образование окажется раком молочной железы и составить план дальнейшего наблюдения. Например, если перед нами пациентка старше 40-45 лет, и у нее впервые обнаружено новообразование, хоть и доброкачественное, обычно устанавливается категория BI-RADS 3 – все выявленные изменения вероятнее всего доброкачественные, однако требуется повторить исследование в течение 6 месяцев. BI-RADS 1 и 2 означает отсутствие изменений в молочной железе или явно доброкачественное изменение. BI-RADS 4 и 5 — обнаруженное образование требует биопсии для определения злокачественности и доброкачественности. Если врач после исследования пишет сочинения на тему и не определяет BI-RADS, то возникают большие вопросы в качестве такого заключения.
Какой основной совет поможет сохранить здоровье груди?
Важно получить консультацию онколога-маммолога. К сожалению, найти его в поликлинике не представляется возможным. И если вы придете на прием ради профилактики, то скорее всего услышите от врача — у меня тут столько больных, а вы пришли здоровые. В частной клинике можно наткнутся на недобросовестный коммерческий подход. Я бы рекомендовала искать клинику, в которой ориентируются на стандарты доказательной медицины и делают упор на это.
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