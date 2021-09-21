Роспотребнадзор: штамм коронавируса «дельта» полностью вытеснил в России другие мутации

«Штамм «дельта» появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране... Буквально за пару месяцев штамм «дельта» вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса», — приводит РИА «Новости» слова Хафизова.

По мнению руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, остальные известные штаммы коронавируса, вероятно, не имеют преимуществ перед «дельтой». Например, более летальный, особенно для пожилых людей, штамм «йота» впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.

Кроме того, считает Хафизов, штамм коронавируса «дельта» может быть распространен во всех странах — около 99% всех случаев заражения приходится именно на эту мутацию. Также на территории Южной Америки отмечается незначительное распространение штамма «мю». Однако и он составляет пока всего нескольких процентов, и, вероятно, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более контагиозен и опасен, чем «дельта».