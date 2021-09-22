Глава Роспотребнадзора: осеннего роста заболеваемости коронавирусом избежать не получится

Глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация усугубляется тем, что вместе с приходом осени появляются и традиционные сезонные заболевания. Она подчеркнула, что сейчас в стране болше всего распространение имеет «дельта»-штамм коронавируса — он быстрее распространяется и имеет высокий уровень заразности.

Поэтому, по словам Поповой, большее число населения должно быть защищено вакциной. Глава ведомства призвала модернизировать «санитарный щит» страны. Она считает необходимым создавать новые лаборатории и следить за мировыми тенденциями в цифровой сфере, в том числе в области ИИ.

Напомним, штамм коронавируса «дельта» за пару месяцев нахождения в России полностью вытеснил все другие мутации SARS-CoV-2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Также количество коек для пациентов с коронавирусом увеличилось на 150 после роста числа заражений. Это следует из данных пресс-службы администрации Петербурга.