Согласно справкам о показателях эпидемиологической ситуации, на 16 сентября в городе было развернуто 5 163 коек, 17 сентября это число увеличилось до 5 313. Всего на лечении в больницах находятся 4 033 человека.

Ранее в Петербурге зафиксировали максимальное число госпитализаций пациентов за сутки в течение месяца — 16 сентября в больницы направили 349 человек. Для сравнения: на пике третьей волны в Петербурге госпитализировали около 1000 человек в сутки.

За последние сутки в стационары поступило 333 человека. 17 сентября число заразившихся коронавирусной инфекцией в Петербурге возросло за сутки на 1 738 — это максимум с 14 августа. Днем ранее было выявлено 1 653 случая.

Также в комитете по образованию Петербурга сообщили, что к 16 сентября из-за коронавируса и ОРВИ в школах отсутствуют 820 учеников (это 0,14 % от всех учащихся). По данным комитета, на удаленку временно переведены 49 классов в 32 школах.

Для сравнения: неделю назад, к 8 сентября, в петербургских в школах из-за болезни отсутствовал 181 ребенок (0,03 % от общего количества обучающихся), а на дистанционном обучении находилось шесть классов в пяти школах.

Напомним, перенесенный коронавирус повлиял на продуктивность жителей Петербурга. Почти половина (47%) жителей города из числа переболевших COVID-19 заметили общее снижение своей работоспособности.