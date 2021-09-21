С начала пандемии коронавируса в Петербурге заразились более 2,7 тысяч беременных женщин

По словам специалиста, у 34% беременных женщин наблюдалось среднетяжелое и тяжелое течение болезни. Как отметила Гриненко, на сегодняшний день 78 человек находятся в стационарах, 90 пациенток наблюдаются амбулаторно. С начала эпидемии искусственная вентиляция легких потребовалась 4,5% женщин.

Как сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Северо-Западного федерального округа Антон Михайлов, по данным на сентябрь погибло 15 пациенток, девять из них приходилось на июль. Большинство женщин удается спасти, но порядка 0,8% инфицированных женщин погибает. По словам Михайлова, в прошлом году умерли 12 беременных, из них восемь от COVID-19. Также резко увеличилась частота внутриутробных потерь на фоне заболеваний.

Напомним, с 13 сентября в Петербурге начали проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции среди беременных женщин. Первую прививку сделали в поликлинике Первого медицинского университета.

А еще стало известно, что штамм коронавируса «дельта» за пару месяцев нахождения в России полностью вытеснил все другие мутации SARS-CoV-2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.