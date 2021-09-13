В Петербурге начали проводить вакцинацию от коронавируса среди беременных

Никаких препятствий к вакцинации беременных нет. Об этом рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Виталий Беженарь. Он также призвал беременных женщин из групп риска (с хроническими заболеваниями легких, почек и печени, сахарный диабет, ожирение, и тех, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы) поддержать эту кампанию.

Женщинам, кто входит в группу риска советуют прививаться после 22 недель беременности, чтобы риски тяжелого течения болезни при столкновении с инфекцией были минимальными. Этой группе населения разрешено проходить вакцинацию препаратом «Спутник V».

Противопоказания для беременных такие же, как и для остальных групп населения: аллергии, непереносимость компонентов и другие. По словам Беженаря, за время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом более 2 тыс. беременных женщин. В основном они переносили инфекцию в легкой форме.

Напомним, директор центра Гамалеи, разработчика вакцины «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал о ходе вакцинации беременных женщин. По его словам, она не только «проходит совершенно нормально», но и позволяет защитить от коронавируса плод — антитела, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорожденному ребенку.