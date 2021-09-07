Петербургский BIOCAD запустил производство вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

«Мы производим вакцину «Спутник Лайт» и поставляем по заказу Минздрава. [Объем до конца года зависит от того], сколько Минздрав закажет. Столько и сделаем», — приводит ТАСС слова основателя и генерального директора компании Дмитрия Морозова.

Накануне BIOCAD объявил о старте тестирования собственной вакцины от коронавируса. Препарат получил название BCD-250 — он представляет собой внутримышечную рекомбинантную векторную вакцину. Первый пациент, получивший препарат, ощущает себя хорошо, побочных эффектов у него не наблюдается. «Я могу вас порадовать, первый пациент уже получил первую дозу вакцины, все хорошо, сейчас идет эскалация [наращивание] дозы, мы готовимся к активному применению этой вакцины в первой фазе испытаний», — отметил Морозов.

Минздрав выдал BIOCAD разрешение на проведение клинических испытаний собственной вакцины от COVID-19 в июле 2021 года. Редакция «Собака.ru» рассказывает, что известно о безопасности препарата, его эффективности, преимуществах и перспективах появления в пунктах вакцинации.