В Петербурге работают над объединением вакцины от гриппа и коронавируса

Он отметил, что Петербург входит в очередной сезон по эпидемиологической ситуации гриппа и ОРВИ. В прошлом году в городе заболеваемость гриппом была на низком уровне. Ученый утверждает, что в прошлом году была смена трех штаммов, но гриппа практически не было. В этом году есть риски развития гриппа как моноинфекции.

Сотрудники научного института разрабатывают вакцины, в частности, в отношении гриппозной инфекции. Исследования на данный момент завершены, и сейчас НИИ подает документы на одобрение клинических испытаний вакцины против коронавируса, которая также должна защищать и от гриппа А.

Клинические испытания новой вакцины от коронавируса BCD-250, созданной биотехнологической компанией BIOCAD, стартовали в Петербурге. Редакция «Собака.ru» рассказывает, что к сегодняшнему дню известно о безопасности препарата, его эффективности, преимуществах и перспективах появления в пунктах вакцинации.

Количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета. Чем иммунитет ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек, пояснила врач-инфекционист Светлана Малиновская.