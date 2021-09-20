Можно ли «взять себя в руки» при депрессии и опасен ли человек с шизофренией для близких? 11 мифов о психическом нездоровье

1. «Настоящие проблемы с психикой» встречаются редко

Даже до пандемии COVID-19 это утверждение было ошибочным. Сегодня же оно отстоит дальше от истины, чем когда бы то ни было.

В 2001 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагала, что каждый четвертый человек на земном шаре в течение жизни хотя бы однажды переживет психическое и/или неврологическое расстройство.

В настоящее время такими расстройствами страдают по меньшей мере 450 миллионов человек. Согласно оценкам ВОЗ, психические заболевания по частоте встречаемости «относятся к лидирующим причинам нездоровья и инвалидности в мире». Наиболее массовым расстройством психики выступает депрессия, глобальная распространенность которой в 2017 году оценивалась на уровне 264 миллионов человек. В США число лиц, страдающих клинически значимой депрессией, за время пандемии утроилось, и теперь составляет четверть всего взрослого населения страны. Менее распространенным, но не менее социально-значимым является генерализованное тревожное расстройство, которое выявляется у 6,8 миллионов американцев, то есть у троих из каждой сотни. И это, заметим, лишь два диагноза из огромного спектра известных медицине заболеваний психики.

2. Панические атаки могут оказаться фатальными

Паническая атака – чрезвычайно неприятное состояние, характерными составляющими которого являются ускоренное сердцебиение и ощущение неконтролируемого ужаса перед стремительно приближающейся неотвратимой смертью. Фактически же такие приступы не связаны напрямую с летальностью. Проще говоря, до сих пор не зарегистрировано ни одной смерти непосредственно от панической атаки.

При этом необходимо отметить, что подверженные паническим атакам люди в минуты возможного психомоторного возбуждения чаще других становятся жертвами несчастных случаев. Поэтому всем, кто знает за собой такую предрасположенность и/или ощущает приближение приступа, разумнее всего переждать его в каком-либо безопасном месте – это сведет риск к нулю.