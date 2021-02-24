Прелюдия к атаке

Есть несколько типов жизненных обстоятельств, предваряющих начало панических атак. Первая случается чаще всего в возрасте 18–35 лет, когда в жизни человека происходят значительные перемены, связанные с обретением независимости и самостоятельности. Профессия, место жительства, семейное положение, финансы, здоровье — всё это сферы, изменения в которых могут повлиять на уровень тревожности. Первая паническая атака часто следует за:

поступлением на первую постоянную работу;

переездом из родного дома;

покупкой собственного дома;

свадьбой;

рождением детей.

Также паника может стать ответом на затяжной период жизненных трудностей, таких как:

клиническая депрессия;

неудачный брак или другая ситуация, в которой человек «заперт»;

смерть близкого человека;

длительный стресс, ассоциированный с хроническими проблемами со здоровьем, карьерными неудачами или финансовой нестабильностью.

Но «плохие вещи» сами по себе не вызывают панических атак. Более того, нередко панические атаки начинаются тогда, когда всё в жизни человека идет хорошо, когда он уверенно продвигается к достижению своих целей. Такое состояние ставит в тупик, ведь разум подсказывает нам: паника — интуитивная реакция на что-то ужасное. Это не всегда так. Панические атаки могут начаться тогда, когда в короткий промежуток времени многое вокруг вас трансформируется, даже если такие перемены желанны и необходимы.

Панический парадокс

Одна из странностей панической атаки заключается в том, что обычно она стихает, не принеся абсолютно никакого вреда. Паническая атака не заканчивается ни одной из тех катастроф, что проносятся в голове у испытывающего ее человека. Уверен, что вам и раньше говорили об этом. Я повторяю столь очевидный тезис не потому, что он может умерить ваш страх, а потому, что здесь открывается интересный аспект паники как явления.

Почему так происходит? Если люди никогда не сходят с ума и никак не вредят себе и окружающим во время атаки, почему же они так боятся этих воображаемых последствий? Почему люди не привыкают и со временем не избавляются от страха сами по себе? Это очень и очень важный вопрос; к его обсуждению я вернусь в главе 5.