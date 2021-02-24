Если вам хотя бы раз случалось испытывать паническую атаку, вы знаете, насколько пугающим бывает это состояние. В феврале 2021 года в издательстве «Олимп-Бизнес» вышла книга клинического психолога Дэвида Карбонелла «Поговорим о панических атаках. Рабочая тетрадь с упражнениями и тестами» — публикуем отрывок, в котором он объясняет, как устроен панический парадокс.
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Книга выпущена издательством «Олимп-бизнес» в рамках серии «Как жить».
Первая паническая атака практически всегда возникает неожиданно, как гром среди ясного неба. Вы спокойно занимаетесь своими делами. Возможно, покупаете в супермаркете продукты на неделю или едете домой по шоссе, стоите на светофоре жарким летним днем или сидите в церкви, пытаясь не клевать носом под звуки проповеди (без особого успеха). А может, вы проводите отпуск в каком-нибудь приятном местечке вдали от дома. Или крепко спите в собственной постели.
Вы можете ощутить прилив жара, пот катится градом, голова кружится, и тяжело собраться с мыслями. Трудно дышать: вероятно, болит что-то в груди, как будто ее перетянули тугим бинтом. Конечности немеют, или, наоборот, появляется чувство покалывания, ноги становятся ватными. Иногда вместе с этим возникает ощущение нереальности происходящего, как будто вы наблюдаете за собой со стороны, покинув каким-то образом собственное тело. И вам очень страшно. Вы не знаете почему, но вы напуганы до чертиков.
Такова классическая картина, хотя детали могут разниться от случая к случаю. У некоторых пациентов «предварительные» симптомы развиваются за несколько месяцев до полноценной панической атаки. Также для разных людей типичны различные комбинации перечисленных ощущений. Ваша паническая атака никогда не повторяет один в один атаку другого человека. Да и ваши собственные атаки будут различаться от раза к разу. Вы можете проследить, как они меняются со временем, как новые симптомы выходят на первый план.
Осмысляя первую атаку
Физические проявления панической атаки сильны и впечатляющи; неудивительно, что они вызывают мысли о внезапной смерти или другом бедствии — вроде обморока, нервного срыва или просто потери контроля над собой во всех возможных смыслах.
Очень важно понять, что столь мрачные идеи тоже являются симптомом панической атаки. Ваш мозг не пытается предупредить о реальной угрозе, это лишь проявление тревожности. Когда человек сильно испуган, такие мысли всегда мелькают у него в голове. Тут-то и начинает работать главная уловка паники: вы пытаетесь рационализировать свои ощущения и начинаете представлять себе некие катастрофические исходы ситуации. Эти мысли приводят, в свою очередь, к новым физическим симптомам, круг замыкается.
Реакция на первую атаку
Обычно люди покидают место, где случается первая паническая атака, не привлекая никакого внимания к себе. Если она случается в здании, то человек стремится выйти и нередко чувствует облегчение, как только оказывается на улице. Если паническая атака происходит в машине, когда нет возможности быстро припарковаться, то человек ощущает потребность открыть окна или включить кондиционер — и получает облегчение от этих действий. Кто-то хочется побыть в уединенном уголке и «прийти в себя», другие спешат в больницу. Если атака случается на работе (или где-то еще в компании других людей), друзья и родственники могут настоять на срочном визите к врачу или даже вызвать скорую помощь.
Если человек почувствует приближение паники во время какой-то социальной ситуации — деловой встречи или вечеринки, — то он, вероятнее всего, придумает оправдание, чтобы уйти. Редко люди обращаются за помощью к окружающим, но еще реже они получают то, что им действительно помогло бы.
Пациенты, пришедшие к врачу после или во время первой панической атаки, обычно остаются недовольны и растеряны. Медперсонал говорит, что «всё в порядке», советует пойти домой и отдохнуть. Конечно же, всё совсем не в порядке — у человека только что была паническая атака. Всё не в порядке, просто нет никакой опасности. Это важное отличие, к сожалению, часто остается незамеченным.
Прелюдия к атаке
Есть несколько типов жизненных обстоятельств, предваряющих начало панических атак. Первая случается чаще всего в возрасте 18–35 лет, когда в жизни человека происходят значительные перемены, связанные с обретением независимости и самостоятельности. Профессия, место жительства, семейное положение, финансы, здоровье — всё это сферы, изменения в которых могут повлиять на уровень тревожности. Первая паническая атака часто следует за:
- поступлением на первую постоянную работу;
- переездом из родного дома;
- покупкой собственного дома;
- свадьбой;
- рождением детей.
Также паника может стать ответом на затяжной период жизненных трудностей, таких как:
- клиническая депрессия;
- неудачный брак или другая ситуация, в которой человек «заперт»;
- смерть близкого человека;
- длительный стресс, ассоциированный с хроническими проблемами со здоровьем, карьерными неудачами или финансовой нестабильностью.
Но «плохие вещи» сами по себе не вызывают панических атак. Более того, нередко панические атаки начинаются тогда, когда всё в жизни человека идет хорошо, когда он уверенно продвигается к достижению своих целей. Такое состояние ставит в тупик, ведь разум подсказывает нам: паника — интуитивная реакция на что-то ужасное. Это не всегда так. Панические атаки могут начаться тогда, когда в короткий промежуток времени многое вокруг вас трансформируется, даже если такие перемены желанны и необходимы.
Панический парадокс
Одна из странностей панической атаки заключается в том, что обычно она стихает, не принеся абсолютно никакого вреда. Паническая атака не заканчивается ни одной из тех катастроф, что проносятся в голове у испытывающего ее человека. Уверен, что вам и раньше говорили об этом. Я повторяю столь очевидный тезис не потому, что он может умерить ваш страх, а потому, что здесь открывается интересный аспект паники как явления.
Почему так происходит? Если люди никогда не сходят с ума и никак не вредят себе и окружающим во время атаки, почему же они так боятся этих воображаемых последствий? Почему люди не привыкают и со временем не избавляются от страха сами по себе? Это очень и очень важный вопрос; к его обсуждению я вернусь в главе 5.
Деморализация
Дни и недели после первой панической атаки в большинстве случаев проходят в гнетущей обстановке. Мало того, что вы недавно получили травматический опыт, который едва не привел вас в морг или психбольницу. Вполне вероятно, что после атаки вы обратились за помощью к терапевту или другому специалисту, совершенно не подготовленному к работе с подобной проблемой. В лучшем случае врач сочувственно покивает головой и предложит посетить психотерапевта или начать медикаментозное лечение. В худшем — ваш опыт будет обесценен просто потому, что доктор недостаточно хорошо осведомлен о панических атаках. Вам могут посоветовать «взять себя в руки», «расслабиться с чашечкой чая и выбросить это из головы». Но человека, который боится безумия и смерти, нельзя вылечить чашечкой чая. Скорее всего, даже горячая ванна здесь не поможет.
Ваши друзья и родственники, по всей вероятности, тоже не смогут помочь вам, как бы сильно они ни старались, если только кто-то из них сам не сталкивался с паническими атаками. В противном случае окружающие просто не будут знать, что делать, а вы, в свою очередь, почувствуете разочарование и отсутствие поддержки.
Избегание и ожидание
Почти наверняка вы начнете беспокоиться о том, что паническая атака повторится снова. Вы попытаетесь отмахнуться от этой мысли, но безуспешно. Вполне вероятно, что ваша повседневная жизнь изменится, сначала совсем немного: вы будете пытаться избежать новой атаки. Часто люди начинают обходить стороной то место, где атака произошла впервые. Ваш сон, аппетит и общее самочувствие могут сильно нарушиться в результате панической атаки.
Цикл паники
Большинство людей устроены так: если у них произошла одна паническая атака — будут и еще. Тому есть несколько причин, но вот самая главная: первый случай оставляет человека в смущении, унынии и страхе за свое будущее. Человек начинает думать и поступать определенным образом, стараясь оградить себя от повторения подобного, — но это лишь делает новую атаку более вероятной. Порочный круг, в котором оказывается человек, состоит из тревожного ожидания, попыток уклониться (избегая определенных ситуаций и другими способами нарушая ход привычной жизни) и новых панических атак.
Именно поэтому почти все терпят фиаско, несмотря на отчаянные усилия, предпринимаемые для защиты от тревоги. Люди говорят себе «не думай об этом», они сопротивляются страху, они стараются заставить себя прийти в норму, злятся на себя, стыдятся страха, хотят сохранить свои чувства в секрете от других и иногда «лечатся» алкоголем, никотином и прочими веществами. Всё вышеперечисленное только усугубляет ситуацию.
К счастью, решение проблемы существует — неважно, вызваны ли атаки паническим расстройством, социофобией, специфической фобией или другим видом тревожного расстройства. Описанный способ подойдет для тех, чья первая паническая атака случилась на прошлой неделе, и тех, кто живет с ними уже двадцать лет. Методика работает вне зависимости от того, чего именно вы боитесь: выступлений, вечеринок, болезни, вождения, людных магазинов, лифтов, собак, — да чего угодно. Вы сможете вернуться к нормальной жизни.
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