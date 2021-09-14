Работников предложили отпускать на три выходных дня после вакцинации от коронавируса

В России предложили ввести три оплачиваемых выходных дня после вакцинации в условиях пандемии. Об этом говорится в обращении директора института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максима Петунина на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, пишет РИА Новости.
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Фото: Shutterstock.com
Предоставлять трехдневный отдых от работы необходимо после каждого этапа вакцинации от коронавируса, а также после других прививок, сообщается в документе. Такая мера необходима, поскольку после введения иммунобиологического препарата часто бывают нежелательные реакции: слабость, ломота в теле, головная боль, повышение температуры.
В институте считают, что гарантированный дополнительный отпуск увеличит число желающих пройти вакцинацию. Также подчеркивается, что законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки помогут заметно увеличить число вакцинированных и будут способствовать повышению коллективного иммунитета.
Между тем, сегодня трудовым законодательством оплачиваемые отгулы для тех, кто привился от коронавируса, не предусмотрены. Однако в случае плохого самочувствия люди могут уйти на больничный.
Напомним, в Петербурге начали проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции среди беременных женщин. Первую прививку сделали в поликлинике Первого медицинского университета.
Также в Росздравнадзор поступило семь тысяч сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавируса, рассказала глава ведомства Алла Самойлова. По ее словам, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных. То есть от общего количества это минимальная доля.
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