Работников предложили отпускать на три выходных дня после вакцинации от коронавируса

Предоставлять трехдневный отдых от работы необходимо после каждого этапа вакцинации от коронавируса, а также после других прививок, сообщается в документе. Такая мера необходима, поскольку после введения иммунобиологического препарата часто бывают нежелательные реакции: слабость, ломота в теле, головная боль, повышение температуры.

В институте считают, что гарантированный дополнительный отпуск увеличит число желающих пройти вакцинацию. Также подчеркивается, что законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки помогут заметно увеличить число вакцинированных и будут способствовать повышению коллективного иммунитета.

Между тем, сегодня трудовым законодательством оплачиваемые отгулы для тех, кто привился от коронавируса, не предусмотрены. Однако в случае плохого самочувствия люди могут уйти на больничный.

Напомним, в Петербурге начали проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции среди беременных женщин. Первую прививку сделали в поликлинике Первого медицинского университета.

Также в Росздравнадзор поступило семь тысяч сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавируса, рассказала глава ведомства Алла Самойлова. По ее словам, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных. То есть от общего количества это минимальная доля.