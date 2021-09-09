Более 7 тысяч россиян пожаловались на нежелательные реакции после прививки от COVID-19

По словам Самойловой, на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин. Зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят за рамки инструкций по медицинскому применению.

Росздравнадзор проводит постоянный мониторинг безопасности иммунопрофилактики, информация о случаях нежелательных явлений в период и после вакцинации поступает от специалистов здравоохранения в специальную систему. В случае необходимости привлекается экспертиза внештатных специалистов министерства здравоохранения.

Самойлова отметила, что полностью вакцинированные от коронавируса составляют не более 2% от всех заболевших. И порядка 90% госпитализированных пациентов не прививались. Она уточнила, что в статистике Росздравнадзора учитываются заболевшие после вакцинации после 42 дня, то есть это тот период, когда уже сформирован иммунитет, когда пациент по идее заболевать не должен.

Ранее петербургская биотехнологическая компания BIOCAD начала выпуск вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Однокомпонентный препарат будут производить по заказу Министерства здравоохранения.

А накануне кандидат биологических наук и сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов запустил портал с аналитикой по ситуации с коронавирусом в городе. Его создатель утверждает, официальные цифры не соответствуют действительности.