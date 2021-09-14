Что можно узнать о своем здоровье, сдав кровь на общий и биохимический анализ? Вот 12 важных показателей

Общий анализ крови
Наша кровь постоянно обновляется и состоит из сотен компонентов, для каждого из которых существуют определенные нормы. В общий анализ крови входят такие показатели, как гемоглобин, эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.
Гемоглобин
Гемоглобин — это белок, отвечающий за транспортировку кислорода по организму. Повышение этого показателя может свидетельствовать о процессе обезвоживания, который провоцирует сгущение крови. Подобное состояние может быть вызвано чрезмерной физической нагрузкой, курением или врожденным пороком сердца. Уровень гемоглобина говорит о нашей выносливости и о том, как быстро мы утомляемся. То есть чем больше в крови человека содержится гемоглобина, тем активнее у него происходит процесс доставки кислорода к клеткам и тем значительнее его мышечная работоспособность.
Такое явление, как онемение конечностей, также часто является признаком изменения содержания этого белка и, как следствие, анемии (малокровия), которая представляет собой снижение уровня содержания эритроцитов и характеризуется следующими симптомами: быстрая утомляемость, слабость и недомогание. Для синтеза гемоглобина нашему организму необходимы железо, витамин В12 и фолиевая кислота, которые участвуют в образовании красных кровяных телец, переносящих кислород в ткани. Поэтому нехватка железа может стать еще одной причиной выхода гемоглобина за пределы референсных значений.
Эритроциты
Кроме того, сдав общий анализ крови, мы узнаем уровень содержания эритроцитов — индикаторов воспалительных процессов в организме. Любые изменения этого показателя могут быть звоночком о неблагоприятном состоянии почек и нарушении процессов водно- солевого обмена. Причины повышения эритроцитов — врожденные пороки сердца, обезвоживание, а также недостаточная работа коры надпочечников. Поводами же для их снижения могут стать недостаток железа, анемия, дефицит витамина В12 или кровотечения, возникшие вследствие хронических кровопотерь.
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) — это показатель того, что в организме присутствуют изменения: от банальной простуды и пищевого отравления до различных тяжелых инфекционных заболеваний. В случае если скорость оседания эритроцитов увеличена, речь может идти о таких недомоганиях, как хронические заболевания почек, анемия, механические травмы. Замедление этого процесса может быть показателем излишне строгой диеты или нехватки питательных элементов, которые и тормозят процесс оседания.
Тромбоциты
Тромбоциты — это элементы крови, отвечающие за свертываемость (гемостаз) крови и регенерацию поврежденных сосудов. Отклонения от нормы тромбоцитов в крови могут информировать о различных патологиях, среди которых тромбоз, атеросклероз, инфаркт миокарда, астма, ишемическая болезнь сердца, онкология и многие другие. Показателем состояния тромбоцитов является не только их количество в плазме крови, но и время ее свертываемости.
Транспортная (перенос гормонов и ферментов) и фагоцитарная (уничтожение вирусов и антигенов) функции являются вспомогательными функциями тромбоцитов. Отдельного анализа на тромбоциты не существует: их уровень, состояние и функции оцениваются на фоне общей картины на основе нескольких исследований, главным из которых выступает общий (клинический) анализ крови.
Нужно отметить, что уровень тромбоцитов в анализе крови является чрезвычайно важным показателем. Недостаток этих клеток считается опасным состоянием, поскольку сосуды, становясь хрупкими, могут повреждаться от малейших резких движений, что чревато постоянными кровотечениями.
Лейкоциты
Лейкоциты — это клетки иммунной системы человека, которые отвечают за защиту нашего организма. Любые изменения количества этих клеток напрямую связаны с воспалительным процессом. Когда мы заболеваем или простужаемся, количество лейкоцитов сразу же увеличивается в разы. Их повышенное содержание также говорит о наличии травм, ожогов, инфарктов и даже злокачественных образований. Одним словом, это точный индикатор того, что в организме что-то не так и необходимо срочно обратиться к специалисту. Однако и пониженное содержание лейкоцитов — тоже плохой показатель, который свидетельствует о том, что мы не в состоянии противостоять болезням.
Биохимический анализ крови
Биохимический анализ крови также относится к первоочередным, а расшифровка его данных позволяет выявить нарушения водно- солевого обмена, дисбаланс микроэлементов, наличие воспалительных процессов и инфекций, а также частично отражает эффективность работы внутренних органов и дает возможность увидеть состояние нашей эндокринной системы. Какие показатели входят в данный анализ и за что они отвечают?
Общий белок
Общий белок — это суммарная концентрация белков, состоящих из аминокислот. Все мы знаем, что именно аминокислоты являются строителями мышечной ткани. В свою очередь, снижение белка может говорить о функциональных нарушениях в печени, почках и кишечнике.
Глюкоза
Следующий показатель — это глюкоза, которая является важнейшим из индикаторов состояния крови и отвечает за углеводный обмен. Более детально мы поговорим о ней в разделе про питание как об источнике энергии. Превышение же референсных значений глюкозы в крови говорит о том, что в нашем организме нарушается углеводный обмен и, соответственно, наблюдаются предпосылки для сахарного диабета. Пониженное содержание глюкозы тоже опасно для организма. Нормализовать содержание этого вещества в крови можно с помощью правильного тренировочного процесса и питания.
Инсулин
Не менее важно следить за уровнем инсулина — гормона, который помогает переносить глюкозу из крови в мышцы, жировые ткани и печень. Причем содержание этого гормона может выходить за рамки нормы задолго до того, как в крови повысится уровень сахара. В свою очередь, чрезмерное присутствие инсулина увеличивает риск возникновения метаболического синдрома.
Мочевина
Мочевина — продукт, который образуется при распаде белка в организме, а его повышенное содержание в крови, как правило, говорит о присутствии дефектов в работе почек. В случае интенсивных тренировок за день до сдачи анализов данный показатель может быть повышен, так как тренировочный процесс сильно зависит от белкового обмена и наносит мышечной ткани микротравмы.
Холестерин
Холестерин — это показатель, который разделяется на «хороший» и «плохой» (высокой плотности и низкой плотности. — Прим. науч. ред.). 80% холестерина производится в нашей печени, остальные 20% поступают в организм с пищей. Превышение данного вещества в крови свидетельствует о риске заболеваний сердечно- сосудистой системы и печени, а также часто приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца и другим серьезным проблемам со здоровьем. Холестерин участвует в процессе построения мембран клеток, в синтезе половых гормонов и витамина D.
АЛТ-фермент
АЛТ — это внутриклеточный фермент, который присутствует в большинстве клеток организма, но особенно высока его концентрация в клетках печени. Его количество в крови является клинически значимым фактором. В случае повышенного содержания этого фермента речь идет о процессе разрушения клеток (зачастую клеток печени). Причинами его увеличения могут стать вирусный гепатит, отравление, неправильный прием препаратов, чрезмерное употребление жирной пищи или алкоголя.
АСТ-фермент
АСТ — фермент, содержащийся в основном в клетках сердца и в меньшей степени в печеночной ткани. Данный показатель очень важен при сердечных патологиях, в частности при инфаркте миокарда. Стоит отметить, что повышаться АСТ может начать еще до того, как инфаркт будет виден на электрокардиограмме (ЭКГ). Также по его активности можно судить об обширности поражения сердца. Повышение этих показателей может быть спровоцировано слишком тяжелой физической нагрузкой, патологиями в работе печени, панкреатитом или сердечной недостаточностью. При повышенных значениях АСТ и АЛТ необходимо ограничить нагрузку и детально исследовать печень и сердце.
Билирубин
Билирубин — вещество, которое образуется при распаде белков, входит в состав желчи и показывает, насколько хорошо функционирует печень человека. Причины повышения билирубина — недостаток витамина В12, заболевания или травмы печени (гепатит, начальный цирроз, токсическое алкогольное отравление, чрезмерное употребление жирной пищи).
Печень — это регулятор организма, который говорит нам, насколько мы здоровы на данный момент. Поэтому контролировать такие показатели, как АСТ, АЛТ и билирубин, просто жизненно необходимо. Далее, основываясь на полученных результатах, уже терапевт или эндокринолог должен собрать точный медицинский анамнез и сделать выводы.
Отрывок предоставлен для публикации издательством «Альпина PRO!».
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