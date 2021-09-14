Что можно узнать о своем здоровье, сдав кровь на общий и биохимический анализ? Вот 12 важных показателей

Общий анализ крови

Наша кровь постоянно обновляется и состоит из сотен компонентов, для каждого из которых существуют определенные нормы. В общий анализ крови входят такие показатели, как гемоглобин, эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Гемоглобин

Гемоглобин — это белок, отвечающий за транспортировку кислорода по организму. Повышение этого показателя может свидетельствовать о процессе обезвоживания, который провоцирует сгущение крови. Подобное состояние может быть вызвано чрезмерной физической нагрузкой, курением или врожденным пороком сердца. Уровень гемоглобина говорит о нашей выносливости и о том, как быстро мы утомляемся. То есть чем больше в крови человека содержится гемоглобина, тем активнее у него происходит процесс доставки кислорода к клеткам и тем значительнее его мышечная работоспособность.

Такое явление, как онемение конечностей, также часто является признаком изменения содержания этого белка и, как следствие, анемии (малокровия), которая представляет собой снижение уровня содержания эритроцитов и характеризуется следующими симптомами: быстрая утомляемость, слабость и недомогание. Для синтеза гемоглобина нашему организму необходимы железо, витамин В12 и фолиевая кислота, которые участвуют в образовании красных кровяных телец, переносящих кислород в ткани. Поэтому нехватка железа может стать еще одной причиной выхода гемоглобина за пределы референсных значений.