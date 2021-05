Что сделать сейчас, чтобы в будущем не страдать от холестериновых бляшек и закупорки сосудов— объясняет кардиолог

3. Проверьте свой уровень холестерина

Раз в год рекомендовано сдавать специальный анализ крови — липидограмму. Она позволяет увидеть, есть ли у вас повышение уровня общего холестерина или его фракций. Благодаря исследованию можно своевременно понять, все ли хорошо с липидным обменом или необходима его медикаментозная коррекция. Первичная профилактика атеросклероза также предполагает ежегодное посещение кабинета терапевта или кардиолога, даже если у вас нет жалоб.

4. Вылечите пародонтоз, контролируйте уровень сахара и массу тела

В нашем организме все взаимосвязано. Доказано, что пациенты с пародонтозом, как пациенты с сахарным диабетом и избыточным весом, более предрасположены к атеросклерозу. В 2019 году было опубликовано исследование «Metabolic syndrome and periodontal disease: An overview for physicians» (Srivastava M.C, Verma P.K.) с важными и очень интересными выводами. У пациентов с плохими зубами и предрасположенностью к атеросклерозу интенсивная пародонтальная терапия уже через 2 месяца показала значительное снижение уровня С-реактивного белка, интерлейкина-6 и холестерина липопротеинов низкой плотности.