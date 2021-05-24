Что сделать сейчас, чтобы в будущем не страдать от холестериновых бляшек и закупорки сосудов— объясняет кардиолог

1. Избегайте продуктов с высоким содержанием холестерина

Мы получаем холестерин из двух основных источников. Большую часть холестерина (около 1 г в день) производит наша печень — и этого достаточно. Другая часть поступает в организм во время питания.

Ограничьте в рационе продукты животного прохождения с высоким содержанием холестерина: сало, жирное мясо, субпродукты, жирные молочные продукты и цельное молоко, яичный желток. Конечно, это не значит, что нужно совсем отказаться от белков и жиров животного происхождения.

В меню должны преобладать овощи и фрукты, сложные углеводы и злаковые волокна, богатые клетчаткой. Важно контролировать уровень сахара и не злоупотреблять сладким и мучным — шоколадные батончики и снеки лучше заменить на сладости из сухофруктов и орехи. В магазине обращайте внимание на этикетки, старайтесь избегать продуктов с надписью «частично гидрогенезированные жиры».

Эти продукты можно отнести к не самым полезным для ваших сосудов:

свинина, баранина

паштет

жирные и наваристые бульоны

пальмовое и сливочное масло

майонез

сыр жирностью более 30%

газировка и алкоголь.

Способ приготовления блюд тоже играет важную роль — прежде чем положить кусок мяса на раскаленную шипящую сковородку, подумайте: возможно лучше приготовить его на пару? Если нет, то для жарки используйте растительные масла, например, оливковое.

Против жира и холестерина борются и цитрусовые, в частности вещество пектин. Это растворимая клетчатка, которая содержится только в самих плодах цитрусовых, но отсутствует в соке.