Что сделать сейчас, чтобы в будущем не страдать от холестериновых бляшек и закупорки сосудов— объясняет кардиолог

Почему сосуды закупориваются?
По разным причинам, но чаще всего из-за холестериновых бляшек и кальциноза — отложения солей кальция. Механизм формирования таких закупорок сложнее, чем кажется, при этом стоит за нашими бытовыми привычками — даже, на первый взгляд, безобидными. Например, когда мы едим очень соленые продукты, происходит сгущение крови и задержка жидкости — артериальное давление увеличивается. Когда мы испытываем стресс, вырабатываются гормоны адреналин и норадреналин: в итоге ключевые сосуды сужается, а давление увеличивается. Ведь количество крови, которое необходимо протолкнуть сердцу, остается неизменным. В обычном здоровом состоянии сосуды справляются с такими нагрузками, но со временем могут начаться проблемы, и это не только гипертоническая болезнь.
Что такое атеросклероз и что к нему приводит?
Из-за систематических дополнительных нагрузок на стенках артерий могут образовываться микроповреждения. Поврежденные ткани опухают. Клетки, отвечающие на воспаление (например, лейкоциты), скапливаются вокруг повреждения, к ним цепляются жир и холестерин, циркулирующие в крови — в итоге формируется холестериновая бляшка. Избавиться от нее совсем неинвазивными )то есть щадящими) способами уже невозможно. Стенки сосудов при этом грубеют и истончаются — такое патологическое состояние и называют атеросклерозом. А он свою очередь может привести к ишемической болезни. Таким образом, важно не просто правильно питаться, но и поддерживать функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.
Какой холестерин хороший, а какой плохой?
Существует несколько видов липопротеидов или холестеринов. Плохими считаются липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), но есть еще и хороший — липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). Последний работает почти как антагонист плохого холестерина, позволяет контролировать липидный обмен — помогает в транспортировке веществ и детоксикации организма от плохого собрата. Как же поддерживать правильный баланс ЛПНП — ЛПВП, и что вообще можно сделать сейчас для профилактики атеросклероза?
1. Избегайте продуктов с высоким содержанием холестерина
Мы получаем холестерин из двух основных источников. Большую часть холестерина (около 1 г в день) производит наша печень — и этого достаточно. Другая часть поступает в организм во время питания.
Ограничьте в рационе продукты животного прохождения с высоким содержанием холестерина: сало, жирное мясо, субпродукты, жирные молочные продукты и цельное молоко, яичный желток. Конечно, это не значит, что нужно совсем отказаться от белков и жиров животного происхождения.
В меню должны преобладать овощи и фрукты, сложные углеводы и злаковые волокна, богатые клетчаткой. Важно контролировать уровень сахара и не злоупотреблять сладким и мучным — шоколадные батончики и снеки лучше заменить на сладости из сухофруктов и орехи. В магазине обращайте внимание на этикетки, старайтесь избегать продуктов с надписью «частично гидрогенезированные жиры».
Эти продукты можно отнести к не самым полезным для ваших сосудов:
- свинина, баранина
- паштет
- жирные и наваристые бульоны
- пальмовое и сливочное масло
- майонез
- сыр жирностью более 30%
- газировка и алкоголь.
Способ приготовления блюд тоже играет важную роль — прежде чем положить кусок мяса на раскаленную шипящую сковородку, подумайте: возможно лучше приготовить его на пару? Если нет, то для жарки используйте растительные масла, например, оливковое.
Против жира и холестерина борются и цитрусовые, в частности вещество пектин. Это растворимая клетчатка, которая содержится только в самих плодах цитрусовых, но отсутствует в соке.
2. Занимайтесь спортом — так вы тренируете сосуды и сердце
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Во время тренировок происходит детоксикация организма, а сосуды укрепляются. Даже после перенесенного стентирования/шунтирования можно заниматься спортом и даже пробежать марафон. Однако таким пациентам сначала нужно принимать препараты и наблюдаться у врача. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо рассчитать допустимый уровень физической нагрузки и подобрать ее оптимальный вариант. Для этого существует велоэргометрия, которая позволяет снять нагрузочные пробы на аппарате, похожем на велосипед со специальными датчиками.
3. Проверьте свой уровень холестерина
Раз в год рекомендовано сдавать специальный анализ крови — липидограмму. Она позволяет увидеть, есть ли у вас повышение уровня общего холестерина или его фракций. Благодаря исследованию можно своевременно понять, все ли хорошо с липидным обменом или необходима его медикаментозная коррекция. Первичная профилактика атеросклероза также предполагает ежегодное посещение кабинета терапевта или кардиолога, даже если у вас нет жалоб.
4. Вылечите пародонтоз, контролируйте уровень сахара и массу тела
В нашем организме все взаимосвязано. Доказано, что пациенты с пародонтозом, как пациенты с сахарным диабетом и избыточным весом, более предрасположены к атеросклерозу. В 2019 году было опубликовано исследование «Metabolic syndrome and periodontal disease: An overview for physicians» (Srivastava M.C, Verma P.K.) с важными и очень интересными выводами. У пациентов с плохими зубами и предрасположенностью к атеросклерозу интенсивная пародонтальная терапия уже через 2 месяца показала значительное снижение уровня С-реактивного белка, интерлейкина-6 и холестерина липопротеинов низкой плотности.
5. Измеряйте артериальное давление
Абсолютной нормой артериального давления взрослого человека считается показатель 120/80 мм ртутного столба, но в зависимости от индивидуальных особенностей организма возможны отклонения.
6. Контролируйте уровень кальция и баланс питательных веществ в организме
Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 — основа для крепких и чистых сосудов. Дополнительно принимать их рекомендуется почти всем — дело в том, что организме эти полезные жирные кислоты самостоятельно не синтезируется. Для обеспечения ими нужен качественный рацион питания: например, очень много морепродуктов, заправки для салатов из льняного масла. Среднестатистическому взрослому человеку в сутки рекомендовано 250 мг Омега-3 в течение всей жизни.
Менадион или витамин К3 препятствует тому, чтобы кальций вымывался из костей и осаждался на стенках сосудов. Больше всего К3 содержится в ферментированных продуктах — например, сыре и кисломолочной продукции.Также для сосудов крайне важны Витамин D и С, коэнзим Q10.
7. Соблюдайте питьевой режим, откажитесь от вредных привычек и высыпайтесь
Пейте чистую отфильтрованную воду в течение дня — около 1,5 л. А вот допустимая норма алкоголя, которая еще не вредит вашему сердцу и сосудам — 1 бокал красного вина хорошего качества в день. От курения лучше отказать вовсе. Извлечь максимальную пользу от сна можно в том случае, если вы спите все 7-8 часов в комфортной обстановке, без света и гаджетов.
8. Узнайте о возрастных рисках
Пациентам старше 40 лет следует быть особенно внимательными к состоянию сердечно-сосудистой системы и первичной профилактике атеросклероза. По статистике, мужчины более подвержены этому заболеванию, и важную роль в этом играют гормоны.
В репродуктивный период в яичниках женщины вырабатываются половые эстрогены, которые регулируют содержание жиров в крови и препятствуют отложению холестерина на стенках сосудов, то есть защищают организм женщины от атеросклероза. Однако во время менопаузы происходит угасание функции яичников, они перестают продуцировать эстроген, и его содержание в крови резко падает. Это приводит к тому, что сердечно-сосудистые заболевания у женщин после менопаузы появляются в 5 раз чаще, чем до неё. В этом возрасте рекомендовано обратиться к гинекологу-эндокринологу, который может назначить менопаузальную гормональную терапию, если это необходимо.
Можно ли почистить сосуды?
В официальной медицинской терминологии не существует такого понятия, как «чистка сосудов» — это бытовой сленг, который вводит многих в заблуждение и создает путаницу. Убрать холестериновые бляшки, которые уже сформировались, и прочистить закупоренный сосуд, как водопроводную трубу, с помощью волшебного чистящего средства, к сожалению, невозможно.
Вокруг чистки сосудов сформировалась целая индустрия, однако препараты и процедуры, которые предлагают для решения проблемы, не обладают доказанной клинической эффективностью. То же самое касается и народных методов.
При атеросклерозе, когда сосуды сужены менее чем на 50% и существует риск тромбообразования, инфарктов или инсультов, врач назначает медикаментозную терапию: статины, антагонисты кальция и другие препараты. Однако и они не убирают бляшки, а уплотняют их, увеличивая таким образом просвет сосуда. Поэтому крайне важно придерживаться простых рекомендаций по профилактике атеросклероза.
В разговорном языке пациентов «чисткой» также называют кардиологические операции по расширению опасно суженного сосуда — ангиопластику, шунтирование, стентирование. Их методы различаются, но суть примерно одна и та же: в сосуд вводится катетер, а поврежденный, патологически суженный участок расправляется и укрепляется изнутри с помощью имплантов — специальных колец, пружинок или трубок.
Необходимость в таких операциях возникает, если атеросклеротическая бляшка более чем на 50% закрывает просвет сосуда (артерии). Когда кровоснабжение настолько нарушено, к клеткам и органам не поступают кислород и питательные элементы, а жизнь человека может висеть на волоске. Бывает, что сосуд или артерия закупорены тромбом — человек неожиданно чувствует сильную усталость вплоть до потери сознания, учащенное сердцебиение, подозрительные головные боли и боли в области сердца, задыхается, а кожа бледнеет. Такие состояния считаются острыми, и в качестве «чистки» применяется процедура тромболизиса специальными препаратами в амбулаторных условиях. После стентирования, шунтирования или ангиопластики кровоснабжение восстанавливается, однако остается необходимость принимать специальные препараты и наблюдаться у кардиолога.
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