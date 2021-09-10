Эксперт назвала опасный симптом при COVID-19

Появление отдышки на фоне респираторных симптомов может говорить о наличии коронавирусной инфекции в организме человека. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу.



Пшеничная добавила, что в последнее время новых симптомов коронавируса не появлялось. Все они были описаны в прошлом году. Эксперт также назвала особенности потери обоняния и вкуса, возникающие при коронавирусе. Она заявила, что подобные нарушения чаще встречаются у женщин и в среднем сохраняются около восьми дней.

Напомним, ученые предупредили об опасных последствиях коронавируса. Исследование показало, что переболевшие коронавирусом были подвержены ускоренному поражению почек, по сравнению с теми, кто не болел COVID-19, пишет The New York Times.

А в Росздравнадзор поступило семь тысяч сообщений о нежелательных реакциях после вакцинации от коронавируса, рассказала глава ведомства Алла Самойлова. По ее словам, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных. То есть от общего количества это минимальная доля.