Ученые рассказали о негативном влиянии COVID-19 на внутренние органы

Участие в исследовании приняли 89 тыс. человек, которые выжили после заражения COVID-19, а также 1,6 млн людей, которые не болели коронавирусом. Все наблюдения проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, поэтому пациентами стали в основном белые мужчины с медианным возрастом 68 лет.

Результаты обследований показали, что после инфекционного заболевания потеря функции почек у здорового 30–40 летнего человека может составить около 1% в год. Научные сотрудники отмечают, что серьезные инфекции могут стать причиной хронического заболевания этого органа или привести к более сильному и даже необратимому урону.

При этом у 4757 человек, выживших после коронавируса, за год произошла 30% потеря функции почек. Это равноценно старению органа на 30 лет. Столь негативное влияние COVID-19 на почки может объясняться чувствительностью этого органа к различным воспалительным процессам или активизации иммунной системы.

Специалисты южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний выявили на территории страны новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации. Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте COVID-19.

В Петербурге создают совместную вакцину от гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом рассказал директор ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов.