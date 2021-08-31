В Петербурге стартовали клинические исследования новой вакцины от коронавируса. Что известно о разработке компании BIOCAD?

В чем отличие новой вакцины от других?

В самом векторе. В других препаратах в качестве носителя для фрагментов SARS-CoV-2 используют генетически ослабленные аденовирусы. В своем изначальном, неизмененном виде они вызывают у человека ОРВИ. BIOCAD же использовала для этих целей рекомбинантный аденоассоциированный вирус (rAAV).

Такие вирусы не вызывают у человека никаких заболеваний и не способны размножаться в его организме. После внутримышечного введения частицы rAAV остаются лишь в тех клетках, в которые они попали при уколе. При этом ДНК вектора не способна встраиваться геном человека, а срок ее жизни равен сроку жизни клетки. Это, по расчетам разработчиков, делает вакцину еще более безопасной.

Также в новом препарате модифицировали и саму частицу генома коронавируса так, чтобы фрагмент его белка вырабатывался эффективнее. Это, в свою очередь, повышает эффективность формирования иммунного ответа. Вакцин, созданных по этой технологии, на текущий момент в мире не зарегистрировано, утверждают в компании.