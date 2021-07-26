«Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S», — следует из госреестра разрешений Минздрава на проведение клинических исследований.

Как пишет РИА «Новости», документ датирован 26 июля 2021 года и будет действовать до 31 декабря 2026-го. Разрешение выдано на проведение I и II фазы клинических исследований. Исследование будет проводиться на базе двух медицинских организаций, вакцину изучат на 360 пациентах.

BIOCAD разрабатывает вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV). В настоящее время в мире нет зарегистрированного препарата, созданного по данной технологии. Вектор rAAV не обладает репликативной активностью — он не способен самостоятельно размножаться в клетках, не встраивается в геном человека и, как считается, не вызывает заболеваний.

Вакцина представляет собой модифицированные рекомбинантные векторы на основе аденоассоциированного вируса. Они несут нуклеотидную последовательность, кодирующую фрагмент «шипа» белка вируса SARS-CoV-2. В силу механизма вакцины реализация информации из ДНК, которую несет rAAV, ограничена во времени — это повышает степени безопасности препарата.