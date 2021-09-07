«Психически здоровые люди не испытывают злость и обиду»: 11 главных мифов об эмоциях

5. Если окружающие не разделяют моих эмоций, то я неправильно чувствую

Наша эмоциональная оценка ситуации зависит от огромного числа факторов. Одно и то же событие вызовет различные реакции у разных людей, поскольку их интерпретации будут различаться. Эмоции не могут быть правильными или неправильными, они просто есть. Если кто-то вдруг критикует вас за ваши чувства, напомните ему об этом.

6. Гнев и злость — непозволительные эмоции

Иногда даже сам факт возникновения подобных эмоций воспринимается человеком, как что-то низменное, стыдное и потенциально опасное. На самом деле гнев и злость — наиболее важные индикаторы, указывающие на то, что наши потребности не удовлетворяются, а границы нарушаются. Все наши эмоции одинаково важны и нормальны, более того, существуют способы их здорового безопасного выражения. А постоянно подавляя гнев и злость, мы рискуем прожить жизнь вразрез своим настоящим ценностям.

Мы часто противопоставляем рациональное эмоциональному, в то время как по-настоящему взрослые и мудрые решения рождаются тогда, когда мы опираемся на всю имеющуюся у нас информацию.