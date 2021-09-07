«Психически здоровые люди не испытывают злость и обиду»: 11 главных мифов об эмоциях

1. Мои эмоции лишены всякого смысла
Иногда наши переживания могут казаться нам неуместными, неудобными, непрактичными. На самом же деле наша эмоциональная жизнь — огромный источник информации о нас самих, наших мыслях, ценностях, отношении к окружающим, проживание и анализ которой делает жизнь более наполненной и осознанной.
2. Эмоции вредны и разрушительны
Любые эмоции — это нормально, они призваны помогать нам в оценке ситуации и имеют свой предел. Вредным и разрушительным может быть наше собственное отношение к ним, как к недопустимым, непереносимым, опасным, стыдным, бессмысленным. А также результаты действий, которые мы совершили, чтобы от этих эмоций избавиться.
3. Психолог (или психотерапевт) научит меня не испытывать неприятные эмоции
На самом деле наши эмоции, то как мы их переживаем и как к ним относимся — одна из самых важных частей нашего внутреннего мира. Неприятные чувства неизбежно будут возникать. Однако, работая с психологом, вы будете внимательно их прояснять и разделять. Специалист поддержит в безопасном выражении эмоций, при необходимости предложит методы саморегуляции. В общем, научит здоровому, поддерживающему отношению к себе и своим эмоциональным реакциям.
4. Кажется, я буду чувствовать это вечно
Нам может казаться, что неприятные эмоции не угаснут, если ситуация не изменится. Это подталкивает нас немедленно совершать не всегда продуманные действия, направленные на то, чтобы «поскорее перестать чувствовать». На самом деле эмоции неизбежно угасают сами собой — это легко можно проверить на примере позитивных переживаний. А вот результаты наших действий могут иметь долгосрочные последствия.
5. Если окружающие не разделяют моих эмоций, то я неправильно чувствую
Наша эмоциональная оценка ситуации зависит от огромного числа факторов. Одно и то же событие вызовет различные реакции у разных людей, поскольку их интерпретации будут различаться. Эмоции не могут быть правильными или неправильными, они просто есть. Если кто-то вдруг критикует вас за ваши чувства, напомните ему об этом.
6. Гнев и злость — непозволительные эмоции
Иногда даже сам факт возникновения подобных эмоций воспринимается человеком, как что-то низменное, стыдное и потенциально опасное. На самом деле гнев и злость — наиболее важные индикаторы, указывающие на то, что наши потребности не удовлетворяются, а границы нарушаются. Все наши эмоции одинаково важны и нормальны, более того, существуют способы их здорового безопасного выражения. А постоянно подавляя гнев и злость, мы рискуем прожить жизнь вразрез своим настоящим ценностям.
Мы часто противопоставляем рациональное эмоциональному, в то время как по-настоящему взрослые и мудрые решения рождаются тогда, когда мы опираемся на всю имеющуюся у нас информацию.
7. Эмоции могут захлестнуть меня настолько, что я потеряю контроль
Кому-то может казаться, что, если не избегать того или иного чувства, то оно захлестнет тебя настолько, что переживания невозможно будет остановить. На самом деле, проживание и принятие собственных эмоций способствуют их адекватной проработке и постепенному угасанию. А вот систематически подавляемые эмоции могут быть источником проблем.
8. Здоровые люди не испытывают болезненных эмоций
Жизнь — это и счастье, и болезненные переживания. Важно то, насколько мы готовы принять свои эмоции, прожить их и поддержать себя в непростой период жизни.
9. Грусть и обида — признаки слабости
Эти две эмоции зачастую несправедливо обесцениваются, вменяются нам в вину. Все мы хотя бы однажды слышали: «Да ты не грусти, тут не на что обижаться, что ты как маленький». На самом деле ни одна из эмоций не свидетельствует о чьей-то слабости, наоборот, они мотивируют нас трансформировать свою жизнь и отношения с окружающими до здорового, комфортного для нас уровня.
10. Противоречивые чувства ненормальны
Иногда нам кажется, что мы должны определиться со своим эмоциональным отношением к происходящему и обязательно чувствовать что-то одно. На самом деле подобные убеждения диктуются склонностью нашего мышления давать черно-белые оценки. Тогда как важно помнить, что происходящие события не всегда однозначны, а люди имеют свои сильные и слабые стороны. Это делает наши противоречивые чувства нормальными, отражающими реальное многообразие мира.
11. Никто не испытывает того, что чувствую я
Скорее всего, мы будем различаться в том, что испытываем в отношении тех или иных событий. Однако сам характер проживания эмоций более-менее универсален для большинства людей, поэтому мы можем озвучивать свои эмоции для улучшения коммуникации.
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