Жалобы, переедание и алкоголь: 8 худших способов борьбы с неприятными эмоциями

2. Переедание

Расстройства пищевого поведения следовало бы назвать эмоциональными расстройствами пищевого поведения, поскольку зачастую они связаны с проблемным поведением, которое позволяет справиться с эмоциями. Чувствуя тревогу и одиночество, вы можете злоупотреблять сладким, мучным или всем подряд, что имеется в холодильнике и способно наполнить ваш желудок. Подобное переедание нередко сопровождается «чисткой» организма: вызыванием рвоты, использованием слабительных или даже чрезмерными физическими упражнениями.

Вы можете узнать больше о том, как справиться с перееданием и такой «чисткой», прочитав прекрасное практическое руководство Кристофера Фейрберна (2013) Overcoming Binge Eating: The Proven Program to Learn Why You Binge and How You Can Stop («Как справиться с перееданием: проверенная программа, которая позволит узнать, почему вы переедаете и как это можно остановить»). Вы также можете обратиться за профессиональной консультацией к терапевту, который специализируется на когнитивно-поведенческой терапии расстройств пищевого поведения.