От авокадо до сардин: 15 доступных суперфудов для женского здоровья

1. Эдамаме

Зеленые стручки соевых бобов — отличный источник клетчатки, полезных жиров, а еще изофлавонов. Эти растительные вещества по своей структуре очень похожи на эстрадиол — женский половой гормон из группы эстрогенов. Международные эксперты полагают, что женщины, рацион которых содержит достаточное количество фитоэстрогенов (особенно из соевых продуктов), реже страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, рака молочной железы, а также испытывают менее выраженные симптомы менопаузы. Конечно, входя в ее период, важно не только потреблять фитоэстрогены из продуктов, но и обсудить с врачом возможности гормональной заместительной терапии.

2. Капуста

В ней много витамина К, который вместе с кальцием и витамином D сохраняет ваши кости крепкими и здоровыми. Говоря о профилактике распространенного женского заболевания – остеопороза (потеря костной массы – Прим.ред.) – врачи рекомендуют обращать внимание в том числе на диету.

3. Спаржа

Еще один способ получить витамин К, защищающий кости от возрастной хрупкости. Также это источник особенно важной для женщин фолиевой кислоты – чтобы насытить организм рекомендуемой дневной дозой, достаточно четырех стеблей спаржи. Кстати, низкое содержание фолиевой кислоты или витамина B9 в организме ассоциировано даже с депрессией.