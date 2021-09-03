Зачем кошкам и собакам прививка от коронавируса и можно ли ее сделать в Петербурге?

Возможно ли сделать прививку для животных в Петербурге и Ленинградской области?

Да, Петербург является одним из регионов, в который поставляется вакцина, однако точного списка клиник, где можно сделать прививку животному, в открытом доступе нет. В Федеральном центра охраны здоровья животных «Собака.ru» тоже сообщили, что не могут разглашать информацию о заказчиках вакцины, в соответствии с контрактом. Владельцам животных придется самим обзванивать ветучреждения в поисках возможности сделать инъекцию своему питомцу.

Обратившись более чем в десять петербургских клиник, редакции удалось найти лишь одну, в которой есть «Карнивак-Ков». Там стоимость процедуры составила 3,5 тысячи рублей. Обязательной вакцинации животных от коронавируса не проводят, поэтому прививка в любом случае будет платной. Вакцину можно заказать и самостоятельно на сайте ВНИИЗЖ. Возможна разная фасовка вакцины, для того чтобы узнать подробности, необходимо позвонить разработчику и проговорить детали.

Также можно попытаться сделать прививку своему питомцу в другом регионе. Сообщается, что, помимо Петербурга, препарат поставляется в Москву и Московскую область, Архангельскую и Брянскую области, Краснодарский край, Чувашскую Республику.