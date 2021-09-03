Зачем кошкам и собакам прививка от коронавируса и можно ли ее сделать в Петербурге?

Сегодня в России привиться от коронавируса могут не только люди, но и животные. Однако известно об этом пока немного. Редакция «Собака.ru» собрала информацию о том, что за препарат вкалывают домашним питомцам, можно ли его купить в Петербурге, и каких вообще животных следует им прививать.
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Чем прививают от коронавируса животных?
Для вакцинации домашних питомцев используют российский препарат «Карнивак-Ков». Это инактивированная вакцина, то есть она содержит «убитые» частицы вируса, которые уже не могут вызвать болезнь, но способствуют выработке иммунитета к коронавирусу. Разработали препарат в «Федеральном центре охраны здоровья животных» («ВНИИЗЖ»), подведомственном Россельхознадзору. На базе этой же организации провели доклинические и клинические испытания. Исследования показали эффективность и безопасность вакцины, утверждают в ведомстве.
Как и многие вакцины от коронавируса для людей «Карнивак-Ков», имеет два компонента. Их необходимо вводит с разницей в 21 день. Ревакцинацию разработчики рекомендуют проводить каждые полгода.
Зачем прививать домашних животных?
В России уже регистрировались случаи заболевания у домашних питомцев. Так, сообщается о заражении коронавирусом кошек из Москве и Тюмени. Основная версия, что вирус они могли «подхватить» от людей. Зараженные животные страдали из-за насморка, чихания и кашля. Однако главная опасность инфицирования животных состоит в возможных мутациях, которые затем могут «вернуться» к человеку. Хотя пока доказательств передачи коронавируса от домашних животных людям нет.
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Возможно ли сделать прививку для животных в Петербурге и Ленинградской области?
Да, Петербург является одним из регионов, в который поставляется вакцина, однако точного списка клиник, где можно сделать прививку животному, в открытом доступе нет. В Федеральном центра охраны здоровья животных «Собака.ru» тоже сообщили, что не могут разглашать информацию о заказчиках вакцины, в соответствии с контрактом. Владельцам животных придется самим обзванивать ветучреждения в поисках возможности сделать инъекцию своему питомцу.
Обратившись более чем в десять петербургских клиник, редакции удалось найти лишь одну, в которой есть «Карнивак-Ков». Там стоимость процедуры составила 3,5 тысячи рублей. Обязательной вакцинации животных от коронавируса не проводят, поэтому прививка в любом случае будет платной. Вакцину можно заказать и самостоятельно на сайте ВНИИЗЖ. Возможна разная фасовка вакцины, для того чтобы узнать подробности, необходимо позвонить разработчику и проговорить детали.
Также можно попытаться сделать прививку своему питомцу в другом регионе. Сообщается, что, помимо Петербурга, препарат поставляется в Москву и Московскую область, Архангельскую и Брянскую области, Краснодарский край, Чувашскую Республику.
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Каких животных можно прививать?
Юлия Мелано
Советник руководителя Россельхознадзора
«Восприимчивыми к вакцине животными являются кошачьи, куньи, собаки и приматы. У всех остальных животных восприимчивость не подтверждена либо незначительна, поэтому и вакцинировать их нет никакого смысла».
К вакцинации допускаются домашние питомцы от шести месяцев. При этом нельзя прививать животных во время беременности, и в течение месяца после родов. А также, если у них есть симптомы какого-либо недомогания.
Особых правил подготовки животных к вакцинации нет. Владельцам рекомендуют соблюдать общие правила асептики: провести противоглистную профилактику, колоть препарат одноразовым шприцем, обработав место укола.
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