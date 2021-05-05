В России начали производить противоковидную вакцину для животных

В гражданском обороте появилась российская вакцина для профилактики коронавируса у зверей «Карнивак-Ков». «В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия в объеме 17 тысяч доз», — заявила советник руководителя регулятора Юлия Мелано. Она также сообщила, что выпущенный препарат уже забронирован и в ближайшее время поступит в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Крым, Владимир, Киров, Рязань, Тверь, Тольятти, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск и Челябинск.

Юлия Мелано сказала, что можно рассчитывать на три миллиона порций вакцины в месяц, но в перспективе цифра может вырасти дo пяти миллионов.

Препарат «Карнивак-Ков» — первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19 у животных. Срок сохранения иммунитета после прививки оценивается в шесть месяцев.