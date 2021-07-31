В Петербурге за сутки привились вакциной «Спутник Лайт» более тысячи человек

По информации комитета, препарат поступил в 109 пунктов вакцинации в разных районах города. Он предназначен для вакцинации граждан от 18 до 60 лет. Всего в городе первично привито 1,31 млн человек, из них 979 тысяч завершили полный цикл вакцинации.

Сейчас в Петербурге развернуто 146 стационарных и 39 мобильных пунктов вакцинации. Вот список адресов, где можно привиться препаратом «Спутник Лайт».