Новая партия вакцины Спутник V поступила в Петербург

На фармбазу Петербурга поступила новая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в количестве 22200 комплектов доз.
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Фото: Shutterstock.com
В город поступила новая партия вакцины от COVID-19 Спутник V в количестве 22200 комплектов доз. Препарат расфасован по 2 дозы в ампуле, сообщили в пресс-службе Смольного.
Губернатор отметил, что город делает все необходимое, чтобы сохранить высокие темпы вакцинации.
«Вакцина поставляется в Петербург регулярно. Сезон отпусков в разгаре. К нам приезжает много гостей. Наши горожане ездят отдыхать в другие регионы страны. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку, обезопасить себя и своих близких», — заявил губернатор Александр Беглов.
Как сообщают в Смольном, с начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1280228 человек, из них 923687 полностью завершили цикл вакцинации. Повторную вакцинацию полностью завершили 37 человек.
Напомним, ранее в Петербург поступила партия из почти 40 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник лайт».
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