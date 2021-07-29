Новая партия вакцины Спутник V поступила в Петербург

В город поступила новая партия вакцины от COVID-19 Спутник V в количестве 22200 комплектов доз. Препарат расфасован по 2 дозы в ампуле, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор отметил, что город делает все необходимое, чтобы сохранить высокие темпы вакцинации.

«Вакцина поставляется в Петербург регулярно. Сезон отпусков в разгаре. К нам приезжает много гостей. Наши горожане ездят отдыхать в другие регионы страны. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку, обезопасить себя и своих близких», — заявил губернатор Александр Беглов.

Как сообщают в Смольном, с начала массовой вакцинации в Петербурге вакцинировано 1280228 человек, из них 923687 полностью завершили цикл вакцинации. Повторную вакцинацию полностью завершили 37 человек.

Напомним, ранее в Петербург поступила партия из почти 40 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник лайт».