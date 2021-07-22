Мозг! Как поддерживать его пластичность и зачем давать передышку — советы Черниговской, Бехтеревой и Казанцевой

Первое упоминание о мозге можно найти у древних египтян в хирургическом папирусе Эдвина Смита: правда, в то время не мозг, а сердце считалось вместилищем разума. И даже в 2020-х работа этого органа хранит множество тайн! Во Всемирный день мозга, 22 июля, «Собака.ru» вспоминает 10 текстов-блокбастеров от Таттьяны Черниговской, Натальи Бехтеревой и Аси Казанцевой — о том, как поддерживать его нейропластичность, зачем давать передышку при решении сложных задач и как влиять на синтез нейромедиаторов с помощью питания.
Что такое нейропластичность и как не дать мозгу деградировать с возрастом — объясняет Наталья Бехтерева
Наш мозг постоянно формирует новые нейронные связи – но важно тренировать эту способность, чтобы избежать его деградации и сохранить способность адаптироваться к изменениям внешнего мира. О том, как развивать нейропластичность, рассказывает Наталья Бехтерева — психотерапевт, наследница известной династии исследователей мозга и колумнист «Собака.ru».
Как помочь мозгу полноценно восстанавливаться по ночам — объясняет руководитель лаборатории сна
О том, сколько действительно нужно спать (и почему иногда полезно спать мало), можно ли превратить сову в жаворонка и отоспаться впрок на выходных, в интервью «Собака.ru» рассказывает Александр Поляков — петербургский сомнолог и руководитель лаборатории сна в институте им. Бехтерева.
Диета для счастья: можно ли влиять на синтез дофамина, серотонина и других нейромедиаторов с помощью питания
Какую роль в нашем организме играют нейромедиаторы и как дефицит питательных веществ, которые должны поступать с едой, способен вызывать нейрохимические проблемы — раздражительность, депрессию и усталость? Подробнейший ликбез от финского врача Олли Совиярви и эксперта по питанию Яакко Халметоя.
Как петербургский физиолог Святослав Медведев исследует загадки мозга на примере тибетских монахов
Петербургский ученый, физиолог и академик РАН получил от Далай-ламы XIV доступ в древнейшие буддийские монастыри и теперь изучает там загадки медитации. В том числе — посмертной, во время которой тело опытного практика сохраняется после смерти. Святослав Медведев рассказал «Собака.ru» о том, какие загадки человеческого мозга открылись в рамках исследования.
Если вы не можете найти решение сложной задачи, дайте мозгу забыть о ней — объясняет Ася Казанцева
При решении непростых задач мы часто попадаем в тупик. Как ни странно, чтобы достичь инсайта, достаточно некоторое время ничего не делать. О том, как прокрастинировать продуктивно и в каких ситуациях нас озаряет чаще всего, рассказывает популяризатор науки Ася Казанцева.
Когда мозг работает против тебя: психотерапевт о том, как выявить депрессию и стоит ли пить таблетки
Вместе с доктором медицинских наук, психотерапевтом и научным руководителем центра «Качество жизни» Александром Еричевым разобрались, почему возникают депрессивные расстройства и кто из нас к ним больше предрасположен, в каких случаях могут помочь антидепрессанты (и что они делают с организмом), а в каких — разговоры с врачом.
Татьяна Черниговская: «Нельзя читать глупые книги, общаться с придурками и слушать плохую музыку – все это остается в вашем мозгу»
Наш мозг помнит абсолютно все, предупреждает профеcсор СПбГУ, доктор филологии и биологии, лицо и посол современной науки в Петербурге Татьяна Черниговская: «Если мы спятим и съедим на улице шаверму, из желудка ее можно будет изъять, а вот из головы – никогда, что упало, то пропало».
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