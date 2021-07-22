Мозг! Как поддерживать его пластичность и зачем давать передышку — советы Черниговской, Бехтеревой и Казанцевой

Первое упоминание о мозге можно найти у древних египтян в хирургическом папирусе Эдвина Смита: правда, в то время не мозг, а сердце считалось вместилищем разума. И даже в 2020-х работа этого органа хранит множество тайн! Во Всемирный день мозга, 22 июля, «Собака.ru» вспоминает 10 текстов-блокбастеров от Таттьяны Черниговской, Натальи Бехтеревой и Аси Казанцевой — о том, как поддерживать его нейропластичность, зачем давать передышку при решении сложных задач и как влиять на синтез нейромедиаторов с помощью питания.