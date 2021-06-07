Как безделье и прокрастинация помогают в поиске сложных решений и креативных идей — объясняет Ася Казанцева

Все задачи требуют или логического рассуждения, или реструктуризации
Основная часть жизненных задач решается с помощью простых логических шагов: особенно если вы понимаете, в каком направлении эти шаги совершать. Но бывают и исключения, во время которых требуется выйти за пределы привычных рамок. В таких «задачах на инсайт» ответы поначалу совершенно неочевидны, а нам необходимо переосмысление объема информации.
Решая задачи на инсайт, можно попасть в тупик и провести там довольно длительное время. Одновременно с этим будут совершаться новые неудачные попытки найти решение, из-за которых можно даже разочароваться в себе, пребывать в тревожном и длительном внутреннем диалоге. Эта стадия называется инкубация: вы продолжаете крутить задачку в голове, в том числе неосознанно. Хорошая новость — после этого может резко наступить стадия реструктуризации. Дело в том, что когда вы видите условия задачи впервые, в голове формируется некий ментальный образ — репрезентация того, как следует к ней подойти и какими способами решать. Посмотрев на задачу с новой стороны после длительных раздумий, вы можете неожиданно обнаружить, что сами установили границы, никак не обозначенные в условиях задачи.
Приближаясь к ответу сложной задачи, мы получаем реальное удовольствие
В одном из исследований было показано, что при решении задач на инсайт активируется «система вознаграждения», которая связана с ожиданием, предвкушением и ощущением положительных эмоций и удовлетворения. Когда вы приближаетесь к разгадке задачи, в мозге повышается активность так называемой вентральной области покрышки (VTA), усиливается выработка дофамина, который распределится по всей «системе вознаграждения». Также активируется прилежащее ядро — главный центр мозга, связанный с удовольствием. Все эти процессы запускаются в ответ на любую радость: когда мы выигрываем в лотерею, видим фотографию возлюбленного, а также находим решение задачи на инсайт.
Хорошие идеи приходят, когда мы бездельничаем
Австралийские исследователи провели опрос, который показал, в каких условиях у людей происходит эффект эврики или момент «Ага!». Одними из популярных вариантов оказались душ или принятие ванны (к 30% опрошенных идеи приходили именно тогда!), примерно такое же количество опрошенных находили хорошее решение при работе над задачей и сознательном переборе разных вариантов. В 79% случаев идеи появлялись во сне или полусне — это то время, когда мозг перебирает информацию, освоенную в течение дня, и формирует новые ассоциации. Решения также находились, когда люди были расслаблены и занимались чем-то отвлечённым: смотрели в окно во время автомобильной поездки, гуляли в лесу или были на пробежке. За исключением работы, все эти варианты объединяет то, что они способствуют блужданию мыслей, или mind-wandering. Во время этого процесса человек хаотически мыслит и блуждает по ассоциациям, что позволяет найти новые комбинации решений.
Блуждание мыслей может быть и полезным, и не очень
Больше всего люди присутствуют в настоящем моменте, когда занимаются сексом — это показало еще одно проведенное исследование. Но в остальных случаях — когда мы работаем, читаем, смотрим телевизор, разговариваем, ведем автомобиль — от трети до половины времени наши мысли блуждают, и мы выпадаем из момента. С одной стороны, при низком уровне сосредоточенности задания выполняются хуже. Более того, блуждание мыслей — если вы думаете о чем-то нейтральном и неприятном — снижает уровень счастья, в отличие от присутствия в моменте «здесь и сейчас». С другой стороны, иногда mind-wandering все же бывает полезным: процесс повышает креативность, человек генерирует намного больше идей, а ещё это способ развлечь себя при выполнении скучных задач.
Как бездельничать для улучшения памяти и поиска креативных идей
Если вы что-то выучили и потом хотите это вспомнить (например, через 15 минут или даже месяц), то самое эффективное средство — пойти поспать. Альтернативный вариант сну — это безделье: расслабьтесь, примите удобное положение и дайте своим мыслям блуждать. Проблема заключается в том, что обычно мы бездельничаем неправильно. Когда мы прокрастинируем, то берем в руки телефон и, например, листаем ленту в Facebook. Мы делаем что-то, что даёт нашему мозгу дополнительную нагрузку, отвлекает и не позволяет утрамбовать в голове полученную информацию
Кстати, блуждание мыслей помогает найти ответ не только тогда, когда мы вспоминаем или размышляем о задаче. Креативность повышается, даже если на сознательном уровне о задаче вы не думаете. Это связано с тем, что часть информации процессируется в нашем мозге в фоновом режиме — хотя мы не заостряем на ней внимание и не высказываем о ней мыслей вслух. Мозг — это больше, чем лобная кора, в нем есть много отделов, которые независимо друг от друга обрабатывают огромные объемы информации.
Прокрастинировать заставляет страх неудачи
У прокрастинации есть психологические причины — чаще всего это страх провала. Дело в том, что мы никогда не знаем наперёд, каким окажется результат работы. Из-за этого незнания откладываем выполнение задач и часто приступаем к ним в последний момент. Если мы плохо выполним задание, когда времени было ещё достаточно, то наше мнение о нас самих будет испорчено. Делая работу в последний момент, мы вряд ли начнём себя критиковать. Вы можете сказать себе: «Я бы сделал хорошо, но времени не хватило». После этого становится уже не так тревожно, согласитесь?
Самая сложная часть в преодолении прокрастинации — начать работу. Но, если повезёт, вы сможете попасть в поток, благодаря которому доделывать ее будет легче — из-за понимания, как все должно быть выстроено. Более того, работа в таком случае может оказаться для вас куда интереснее, чем контрпродуктивная прокрастинация.
На прокрастинацию и решение задачи должно тратиться одинаковое время
Если найти способ получать удовольствия от работы, то появится и желание ее выполнить. Найти его часто бывает проблематично, но именно здесь прокрастинация оказывается полезной. В одном из исследований было выявлено, что для оригинального результата прокрастинировать умеренно лучше, чем не прокрастинировать вообще или прокрастинировать много. Самые креативные результаты люди получают тогда, когда на работу тратится примерно половина отведенного на решение задачи времени. Если бездельничать мало, то появится только банальная идея, и решение получится некреативным. А у человека, приступающего к работе в последний момент перед дедлайном, не останется времени на то, чтобы ее обдумать. Вы вновь рискуете банальным решением — для того, чтобы успеть сделать хоть что-то.
Получается, что приступать к выполнению работы после mind-wandering умеренной степени — самый оптимальный вариант. В этом случае после прокрастинации могут возникнуть новые идеи, на переработку которых у вас будет достаточно времени. Сталкиваясь с новой задачей, в которой ответ неочевиден, стоит сразу определить, сколько времени вы потратите на прокрастинацию. При этом лучше бездельничать, не перегружая свой мозг, а занимаясь свободным блужданием ума.
Текст: Карина Сиразетдинова.
Материал подготовлен по итогам лекции Аси Казанцевой «Не забудьте побездельничать!», которая прошла 22 мая в концертном зале Яани Кирик.
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