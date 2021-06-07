Как безделье и прокрастинация помогают в поиске сложных решений и креативных идей — объясняет Ася Казанцева

Все задачи требуют или логического рассуждения, или реструктуризации

Основная часть жизненных задач решается с помощью простых логических шагов: особенно если вы понимаете, в каком направлении эти шаги совершать. Но бывают и исключения, во время которых требуется выйти за пределы привычных рамок. В таких «задачах на инсайт» ответы поначалу совершенно неочевидны, а нам необходимо переосмысление объема информации.

Решая задачи на инсайт, можно попасть в тупик и провести там довольно длительное время. Одновременно с этим будут совершаться новые неудачные попытки найти решение, из-за которых можно даже разочароваться в себе, пребывать в тревожном и длительном внутреннем диалоге. Эта стадия называется инкубация: вы продолжаете крутить задачку в голове, в том числе неосознанно. Хорошая новость — после этого может резко наступить стадия реструктуризации. Дело в том, что когда вы видите условия задачи впервые, в голове формируется некий ментальный образ — репрезентация того, как следует к ней подойти и какими способами решать. Посмотрев на задачу с новой стороны после длительных раздумий, вы можете неожиданно обнаружить, что сами установили границы, никак не обозначенные в условиях задачи.