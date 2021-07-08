Защищает ли вакцинация от «дельты» и станет ли COVID-19 еще агрессивнее — объясняют эксперты Сколтеха, РЭШ и ЕУСПб

Новые варианты вируса и эффективность вакцин

Георгий Базыкин : Коронавирус быстро эволюционирует и накапливает мутации, некоторые из которых меняют его свойства. Россию миновала вспышка «альфы» (британский штамм коронавируса — Прим. Ред.), а вот «дельта» (индийский штамм — Прим. ред.) сейчас действительно быстро распространяется. В Петербурге и Москве новые случаи инфицирования — это в 90% случаев вариант «дельта». Скорее всего, он вытеснит предковый вариант из Уханя — потому, что заразнее примерно в 1,5 раза и, похоже, способен уходить из-под действия иммунной системы хозяина.

Для всех вакцин проводят эксперименты, которые помогают понять, насколько у иммунной системы снижается ответ на новую мутацию вируса. В пробирках проверяется иммунногенность – какое количество антител, полученных при столкновении с прошлым вариантом вируса, вам нужно, чтобы нейтрализовать новый штамм. Институт им. Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V» — Прим. ред.) сообщал, что при встрече с «дельтой» иммуногенность действительно снижается. Но не стоит путать иммуногенность с эффективностью вакцины – тем, сколько она предотвращает заболеваний. Если нужно «налить» вдвое больше антител, это не значит, что вакцина работает вдвое хуже. Иммунные антитела производятся в нашем организме в избытке — и даже если их вдвое или втрое меньше, этого достаточно, чтобы эффективно победить вирус.