Защищает ли вакцинация от «дельты» и станет ли COVID-19 еще агрессивнее — объясняют эксперты Сколтеха, РЭШ и ЕУСПб

Почему новые варианты COVID-19 заразнее предыдущих и защищает ли от них вакцина? Стоит ли прямо сейчас проходить ревакцинацию и как долго продлится коронавирусная эпоха? На эти вопросы в Институте междисциплинарных медицинских исследований (ИММИ) ответили доктора биологических наук Михаил Гельфанд и Георгий Базыкин из Сколтеха, а также директор ИММИ Европейского университета в Санкт-Петербурге, эпидемиолог Антон Барчук. А профессор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов объяснил, почему именно россияне отнеслись к вакцинации с таким недоверием.
Новые варианты вируса и эффективность вакцин
Георгий Базыкин: Коронавирус быстро эволюционирует и накапливает мутации, некоторые из которых меняют его свойства. Россию миновала вспышка «альфы» (британский штамм коронавируса — Прим. Ред.), а вот «дельта» (индийский штамм — Прим. ред.) сейчас действительно быстро распространяется. В Петербурге и Москве новые случаи инфицирования — это в 90% случаев вариант «дельта». Скорее всего, он вытеснит предковый вариант из Уханя — потому, что заразнее примерно в 1,5 раза и, похоже, способен уходить из-под действия иммунной системы хозяина.
Для всех вакцин проводят эксперименты, которые помогают понять, насколько у иммунной системы снижается ответ на новую мутацию вируса. В пробирках проверяется иммунногенность – какое количество антител, полученных при столкновении с прошлым вариантом вируса, вам нужно, чтобы нейтрализовать новый штамм. Институт им. Гамалеи (разработчик вакцины «Спутник V» — Прим. ред.) сообщал, что при встрече с «дельтой» иммуногенность действительно снижается. Но не стоит путать иммуногенность с эффективностью вакцины – тем, сколько она предотвращает заболеваний. Если нужно «налить» вдвое больше антител, это не значит, что вакцина работает вдвое хуже. Иммунные антитела производятся в нашем организме в избытке — и даже если их вдвое или втрое меньше, этого достаточно, чтобы эффективно победить вирус.
Данных по эффективности «Спутник V» против новых штаммов пока что нет, их получают сейчас. Но есть информация по аналогичным вакцинам со всего мира, эффективность которых всё ещё высокая – в диапазоне 70-80%. Она может снизиться на 10-20%, но не падает вдвое-втрое. Вакцина с эффективностью в 70% – всё ещё очень эффективная вакцина, которая не даст вам заболеть в двух из трёх случаев.
Нельзя исключать, что возникнут штаммы, которые будут полностью уходить от иммунного ответа, вызванного предыдущими вакцинами. В таком случае нужно будет обновлять их состав — это нормальная практика, которая ежегодно осуществляется с вакцинами от гриппа. Но пока такой необходимости нет: существующие вакцины работают как против исходного варианта коронавируса, так и против нового.
Михаил Гендальф: Во-первых, иммунитет ограничивается не только антителами — есть другие ветки иммунной системы, которые тоже взаимодействуют с вирусом. Во-вторых, иммунная система сама подстраивается под новые штаммы. А вакцинация готовит ее к встречи с патогеном, дает возможность быстрее узнавать вирус. Идеальная встреча – когда вирус такой же, какой был в вакцине. В таком случае иммунная система вступает в борьбу очень быстро. Если же патоген немного отличается, какое-то время уходит на переобучение — однако оно всё равно меньше, чем если бы это происходило с нуля.
Антон Барчук: Вакцинопрофилактика для каждого человека – это способ предотвратить пусть не инфекцию, но хотя бы тяжелое течение болезни и смерть от нее.
Какой из отечественных вакцин все же прививаться
Антон Барчук: Я считаю, что самая эффективная вакцина — это «Спутник V», и данные об этом доступны в журнале Lancet. Таких же точных данных про другие российские вакцины пока нет.
Георгий Базыкин: В России речь идет только про «Спутник V», потому что «ЭпиВакКорона», похоже, не работает, а эффективность «КовиВак» пока не доказана.
Данные по эффективности «Спутник V», полученные без российского вмешательства, поступают из других стран — например, из Сомали и Аргентины. Параллельно проводились «народные» испытания: в Telegram-чате около тысячи человек поделились своими собственными реакциями на вакцинацию, и собранная статистика очень похожа на официальную.
Кому нужна ревакцинация и сдавать ли тест на антитела
Георгий Базыкин: Если с первичной вакцинацией все уже понятно, то с ревакцинацией — еще нет. Рекомендации по ее проведению будут меняться, потому что данные только появляются. Авторитетные организации вроде CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США – Прим. ред.) и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения — Прим. ред.) пока не рекомендуют вакцинироваться повторно. Я думаю, что в случае с ревакцинацией торопиться не стоит — информация накапливается быстро и, возможно, скоро эксперты изменят своё мнение.
Отмечу, что ревакцинация – это когда вы в третий раз, например, получаете компонент вакцины «Спутник V», но не прививка после перенесенного заболевания. Если вы болели COVID-19, вам однозначно нужно привиться: иммунитет после заболевания уступает иммунитету поле вакцинации.
Сдавать тест на антитела имеет смысл только в том случае, если вы может изменить свое поведение в зависимости от его результатов. Но у нас пока нет информации о том, как высокий или низкий титр антител должен влиять на наше поведение.
Почему россияне так неохотно прививаются
Рубен Ениколопов: Россия выделяется на фоне других стран тем, что низкий уровень вакцинации объясняется не дефицитом предложения, а недостатком спроса. И это никак не связано с учёными и эффективностью вакцины.
Да, в прививочной кампании были очевидные ошибки: например, о том, какая вакцина «Спутник V» замечательная, заявили слишком рано. Все понимали, что данные предварительные, из-за этого у людей возникло недоверие. Не было чёткой, последовательной коммуникации — министры не могли договориться между собой, а у населения в голове никак не складывалась картинка.
В России привыкли отдавать приказы, а не убеждать людей. И то, что огромное количество из них теперь уверены, что вакцинироваться не надо — провал не медицинский. Рецепта, как с этим бороться пока нет. Нужна последовательность действий представителей власти, честная и прозрачная коммуникация. И, кстати, экономическая проблема не решится, пока не будет достаточного охвата вакцинацией.
Георгий Базыкин: Очень важно, чтобы российские врачи перестали отговаривать своих здоровых пациентов от вакцинации. Ещё бы помогло, если бы на телеканалах не ругали зарубежные вакцины. Нынешняя проблема сводится к отсутствию доверия — чтобы его увеличить, нужно говорить правду.
Личный опыт и официальная информация: нужно ли доверять статистике
Михаил Гендальф: После вакцинации (речь об обсуждении смертей после вакцинации от COVID-19— Прим.ред.) — не значит в следствие. Если человек вышел из больницы с уколом и попал под машину – это не из-за укола. Отличить случайные совпадения от закономерных помогают, статистические исследования.
Вакцина не начинает действовать немедленно. В историях про то, как кто-то тяжело заболел после вакцинации, может оказаться, что плохо человеку стало через неделю, когда вакцина ещё не должна работать. Личный опыт в медицине – опасная вещь, зачастую рассказам соседки люди доверяют больше, чем мнению профессоров.
О противопоказаниях к вакцинации
Антон Барчук: Любая информация о вакцинах появляется из клинических исследований, оттуда же мы узнаём и о противопоказаниях. Они формируются из стандартного списка предыдущих реакций, в том числе на вакцинацию. В инструкциях (не только к вакцинам от COVID-19 — Прим. ред.) часто пишут, что людям хроническими заболеваниями нужно быть осторожнее. А после введения дозы за человеком обычно наблюдают около 15-30 минут — на случай возникновения нежелательной реакции. Глобальных противопоказаний я не знаю, это облегчает популяционную программу вакцинации.
Георгий Базыкин: Самый надежный источник информации о противопоказаниях — это инструкция к препарату. И в интернете есть инструкция к «Спутник V» с этими данными. Кстати, список противопоказаний формируется за счёт людей, на которых вакцина еще не испытывалась. В ходе жизни вакцины он может сокращаться потому, что её испытывают на новых группах пациентов.
Почему новые варианты вируса становятся более агрессивными
Георгий Базыкин: Если агрессивностью называть заразность, то это единственное, что волнует естественный отбор. Распространяются те изменения, которые ускоряют распространение вируса, а те, которые его замедляют – вымирают. Вариант «альфа» был более заразным, чем уханьский вариант, а «дельта» заразнее еще в 1,5 раза. Тяжесть течения болезни при мутации может как увеличиваться, так и уменьшаться. При этом заразность будет только увеличиваться — это базовая эволюционная теория.
Уже хорошо известный нам COVID-19 отличается тысячами мутаций, а коронавирусы в целом — несколькими десятками тысяч. Некоторые из них дают вирусу преимущества: делают его более заразным, позволяют быстрее проникать в клетку, могут изменять тяжесть течения болезни. Но распространяется один вид — да, он накапливает мутации, но они не делают его принципиально другим.
Сколько продлится коронавирусная эпоха
Георгий Базыкин: Я не вижу предпосылок к ее скорому завершению. В России хоть какой-то иммунитет имеют около 50% населения, в мире ситуация похожая. Будут возникать новые вспышки, COVID-19 не исчезнет сам по себе.
Если коронавирусная эпоха – время, когда у нас случаются большие пандемии, то в течении последнего века это происходит раз в 10-20 лет, если говорить о респираторных заболеваниях. И нет причин, чтобы такое не повторялось снова и снова.
Колоссальный оптимизм у меня вызывает то, что человечество смогло сделать большое количество работающих вакцин всего за несколько месяцев – такого в истории еще не было. Осталось только уговорить людей их использовать.
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