Стоит ли проводить пластические операции летом? Объясняет хирург

Опасно ли проводить пластические операции летом?

Если у вас нет проблем с сердечно-сосудистой системой, хронических заболеваний в стадии обострения или сахарного диабета, то летний сезон не является противопоказанием для проведения пластических операций. Достаточно вспомнить, что одни из главных городов в индустрии эстетической медицины — Лос-Анджелес и Рио-де-Жанейро.

По моим врачебным наблюдениям, процесс реабилитации и заживления тканей летом в целом укорачивается — выработка «солнечного» витамина D, обилие сезонных фруктов и овощей вносят свой вклад в работу иммунной системы.

После каких операций летом восстанавливаться легче, после каких — сложнее?

Лето в Петербурге — подходящая пора для блефаропластики: вы можете гулять в солнцезащитных очках и выглядеть уместно. Если рубцы в зоне вокруг глаз свежие, важно защищаться не только очками, но и санскрином SPF50+.