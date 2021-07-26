Стоит ли проводить пластические операции летом? Объясняет хирург

Опасно ли проводить пластические операции летом?
Если у вас нет проблем с сердечно-сосудистой системой, хронических заболеваний в стадии обострения или сахарного диабета, то летний сезон не является противопоказанием для проведения пластических операций. Достаточно вспомнить, что одни из главных городов в индустрии эстетической медицины — Лос-Анджелес и Рио-де-Жанейро.
По моим врачебным наблюдениям, процесс реабилитации и заживления тканей летом в целом укорачивается — выработка «солнечного» витамина D, обилие сезонных фруктов и овощей вносят свой вклад в работу иммунной системы.
После каких операций летом восстанавливаться легче, после каких — сложнее?
Лето в Петербурге — подходящая пора для блефаропластики: вы можете гулять в солнцезащитных очках и выглядеть уместно. Если рубцы в зоне вокруг глаз свежие, важно защищаться не только очками, но и санскрином SPF50+.
В теплое время года пациенты лучше восстанавливаются после ринопластики — слизистая оболочка носа не испытывает стресса из-за низких температур. Проблемы могут возникнуть, если вы страдаете поллинозом — аллергической реакцией на пыльцу, сопровождающейся насморком. Стоит обсудить этот вопрос с лечащим врачом. После операций на носу, в отличие от блефаропластики, ношение очков на 1-3 месяца противопоказано— нагрузка на переносицу может вызвать усиленный рост костной ткани или контурный дефект.
Сложнее тем, кто решился на операции по коррекции тела — ношение компрессионного белья в жаркую погоду может доставить вам бОльший дискомфорт. Хорошо, если дома есть кондиционер — на случай высоких температур в Петербурге после выписки из клиники.
Как не допустить осложнений после летней операции?
Самое главное на этапе реабилитации — это качественная домашняя гигиена. После каждого приема душа нужно тщательно высушить и обработать послеоперационные раны. Если ухаживать за ними неправильно, они будут преть — но такие недочеты случаются не только летом, но и зимой. Зная, что не все могут следить за собой дома, я чаще приглашаю пациентов в клинику на перевязки и осмотры.
Если вы хотите привиться от COVID-19, запланируйте это через 1 месяц после пластической операции — организму нужно восстановить ресурсы.
От летних вечеринок с алкоголем на время придется отказаться — я рекомендую исключить любые спиртные напитки за пару недель до операции и в течение месяца после нее. К сожалению, не все понимают важность этого правила и пишут в WhatsАpp: «Прошло уже пять дней после операции, могу ли я выпить пару бокалов белого вина?»
Благодарим «СМ-Клиника» за помощь в подготовке материала.
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