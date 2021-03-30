Ликбез для тех, кто хочет изменить нос: отвечаем на 9 важных вопросов о ринопластике

1. Какая ринопластика лучше — открытая или закрытая?

Дмитрий Якимов. Открытый доступ, при котором разрез делается на колумелле (перегородка между ноздрями — прим. Ред.), совершил революцию в ринопластике в XX веке. Потом все увлеклись закрытым, и долгие годы считалось, что это более модно и менее травматично. Сейчас хирурги понимают, что нет хорошего или плохого способа — а есть показания к каждому из них.

Павел Куприн. Закрытая ринопластика выполняется без надрезов, как будто «на ощупь» внутри носовых проходов. При открытой надрезы делаются как внутри носа, так и на колумелле — это дает хирургу лучший доступ к хрящевым и костным тканям. В моей практике соотношение закрытых и открытых ринопластик составляет 10/90. Масштабные работы логичнее проводить открытым способом.

Михаил Жоржеос. В 80% случаев я выполняю ринопластику закрытым способом — это позволяет снизить травматизацию сосудов и нервов, оставить неповрежденными связки, мышцы и кожу носа.

2. Какие носы в тренде?

Павел Куприн. Времена, когда к нам приходили с фото Анджелины Джоли, остались в 2000-х. Сейчас пациенты записываются на консультацию к хирургу, уже изучив его фирменный стиль по портфолио в Instagram. И это правильно, ведь ринопластика — та операция, в которой почерк врача чаще всего заметен. Кто-то делает носы со вздернутым, узким кончиком, кто-то любит прямую спинку, кто-то — вогнутую. Тренд среди моих пациентов — естественная форма носа, которая гармонично подходит овалу лица.