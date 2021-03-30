Ликбез для тех, кто хочет изменить нос: отвечаем на 9 важных вопросов о ринопластике

Какая ринопластика лучше — закрытая или открытая? Почему в 8-15% случаев результат приходится дорабатывать? Что ждет тебя на следующий день, через неделю и через месяц после операции? Вместе с пластическими хирургами из Петербурга отвечаем на самые частые вопросы о хирургической коррекции носа.
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Хирурги-эксперты:
Павел Куприн, главный врач и основатель «Клиники доктора Куприна»;
Александр Шумило, пластический хирург клиники высшей категории «ГрандМед»;
Дмитрий Якимов, пластический хирург «СМ-Клиника»;
Михаил Жоржеос, пластический хирург клиники эстетической медицины DEGA.
1. Какая ринопластика лучше — открытая или закрытая?
Дмитрий Якимов. Открытый доступ, при котором разрез делается на колумелле (перегородка между ноздрями — прим. Ред.), совершил революцию в ринопластике в XX веке. Потом все увлеклись закрытым, и долгие годы считалось, что это более модно и менее травматично. Сейчас хирурги понимают, что нет хорошего или плохого способа — а есть показания к каждому из них.
Павел Куприн. Закрытая ринопластика выполняется без надрезов, как будто «на ощупь» внутри носовых проходов. При открытой надрезы делаются как внутри носа, так и на колумелле — это дает хирургу лучший доступ к хрящевым и костным тканям. В моей практике соотношение закрытых и открытых ринопластик составляет 10/90. Масштабные работы логичнее проводить открытым способом.
Михаил Жоржеос. В 80% случаев я выполняю ринопластику закрытым способом — это позволяет снизить травматизацию сосудов и нервов, оставить неповрежденными связки, мышцы и кожу носа.
2. Какие носы в тренде?
Павел Куприн. Времена, когда к нам приходили с фото Анджелины Джоли, остались в 2000-х. Сейчас пациенты записываются на консультацию к хирургу, уже изучив его фирменный стиль по портфолио в Instagram. И это правильно, ведь ринопластика — та операция, в которой почерк врача чаще всего заметен. Кто-то делает носы со вздернутым, узким кончиком, кто-то любит прямую спинку, кто-то — вогнутую. Тренд среди моих пациентов — естественная форма носа, которая гармонично подходит овалу лица.
3. Правда, что горбинку можно убрать без остеотомии?
Михаил Жоржеос. Да, при наличии показаний можно не резать кость носа, а добиться изменения ее положения и формы более щадящим способом. Например, с помощью пьезо-аппарата. Во время такой операции на кость ювелирно воздействуют высокочастотным ультразвуком. А восстановление носа, как правило, проходит легче и быстрее.
4. Компьютерное моделирование покажет, как будет выглядеть нос после операции?
Дмитрий Якимов. Западные звезды пластической хирургии отказались от 3D- моделирования еще в начале 2000-х. Все потому, что оно часто вводит пациентов в заблуждение — желаемый образ с экрана откладывается в голове, а реальный результат уже кажется не такими привлекательным. Тщательное обсуждение с врачом деталей — что именно вам нужно в новом носе — куда важнее, чем моделирование.
Павел Куприн. Иногда пациент не понимает, чего хочет и что ему может предложить пластический хирург. В таких случаях я рисую 3D-эскиз — чтобы человек увидел, как будет выглядеть его лицо после операции.
Александр Шумило. Это один из самых частых вопросов на консультации. Моделирование помогает с высокой ( до 90-процентной) точностью рассчитать и показать пациенту пропорции будущего носа, его ось и углы. При этом нужно понимать, что ни одна программа в мире не может учесть свойства тканей и то, как они отреагируют на операцию.
5. Можно с исправлением носа заодно восстановить дыхание?
Дмитрий Якимов. Конечно. Многие из тех, кого не устраивает форма носа, также жалуются на искривление носовой перегородки, трудности с дыханием и постоянные насморки. И ринопластика проводится не только по эстетическим, но и функциональным показаниям. На операции мне ассистирует ЛОР-хирург — занимается перегородкой и носовыми пазухами.
Александр Шумило. Перед операцией мы всегда проводим исследование функции носового дыхания (риноманометрию) и компьютерную томографию носа — чтобы выявить анатомические дефекты, которые затрудняют дыхание, и скорректировать их во время операции. Проблемы с носовым дыханием (НД) встречаются у 80-85% пациентов, при этом человек привыкает к ним и даже не подозревает, что можно дышать полноценно. Некоторые настаивают: «Мне, пожалуйста, только кончик подправьте, ничего другого трогать не нужно». Я объясняю, что оперировать без учета функции НД — это неправильный подход. Например, уменьшив просвет носовых путей без восстановления дыхания, мы можем его ухудшить его еще больше.
6. Что ждет тебя на следующий день, через неделю и через месяц после операции?
Михаил Жоржеос. Сразу после ринопластики начинает нарастать отек, который держится от 1,5 до 3 недель. После того, как он спадает, мы имеем дело со вторичным отеком, сохраняющимся около 2-3 месяцев. В это время пациенты могут испытывать беспокойство — например, из-за асимметрии носа или толщины кончика. Очень важно не предпринимать никаких самостоятельных шагов: поговорите о своих переживаниях с хирургом, придите на контрольный осмотр. В 9 случаях из 10 это всего лишь отек. Через 3 месяца наблюдается остаточный отек, который практически не заметен окружающим. Продолжайте бережно обращаться с носом и не торопитесь с выводами. Лучшее «лекарство» от отека — это время и строгое следование рекомендациям врача.
7. Сколько «усаживается» новый нос и когда можно оценить конечный результат?
Михаил Жоржеос. Ринопластика — одна из самых сложных и кропотливых пластических операций. После нее дольше сохраняется отечность, поэтому полностью оценить результат можно не раньше, чем через 6-12 месяцев. Все, как обычно, зависит от объемов операции и индивидуальных особенностей вашего организма.
8. Как часто требуется вторичная ринопластика?
Александр Шумило. Коррекции после первой ринопластики проводятся до 8-15% случаев. Одна из причин — возможные рубцевания тканей носа, которые имеют сложную анатомическую структуру. Другая — желание самого пациента улучшить результат. Случаются и форс-мажоры — неожиданное получение травм в раннем периоде реабилитации.
9 Как вы относитесь к безоперационным методам ринопластики — например, коррекции носа филлерами?
Александр Шумило. Эта процедура повышенного риска — попадание филлера в крупный сосуд может привести к тромбозу сосудов сетчатки и слепоте. Проблема осложнений после контурной пластики носа продолжает подниматься на конференциях по эстетической медицины. Врач-косметолог, проводящий ее, должен знать множество технических нюансов.
Михаил Жоржеос. Такую процедуру стоит доверять только высокопрофессиональному врачу. Тогда вы, возможно, получите неплохой результат без последствий, который будет радовать вас 4-6 месяцев. Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания и предварительно необходимо получить консультацию специалиста.
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