5 способов привиться от COVID-19 в Петербурге прямо сейчас, пока вакцина ещё в наличии

Вакцинация от COVID-19 для петербуржцев стала более доступной: прививку теперь можно сделать в торговом центре и во время спортивных матчей, а идти именно в ту поликлинику, к которой вы прикреплены, вовсе не обязательно. Рассказываем, как и где получить свой «Спутник V», пока он еще есть в наличии.
1. Записаться через портал «Здоровье петербуржца»
Для того, чтобы записаться на вакцинацию, регистрироваться на городском портале «Здоровье петербуржца» не обязательно — достаточно зайти на главную страницу сайта и в раздел «Запись на вакцинацию от COVID-19». Большой плюс: вы можете выбрать любой удобный район и поликлинику, даже если вы не прикреплены к ней по полису ОМС. Сейчас на сайте достаточно номерков, но в моменты дефицита их удобно отслеживать с помощью специального бота в Telegram.
2. Привиться в ТЦ без предварительной записи
На данный момент пройти вакцинацию можно в восьми торговых центрах Петербурга: «Жемчужная плаза», «Сити Молл», «Европолис», «Маршал», «Охта Молл», «Невский центр», «Гранд Каньон» и «Леруа Мерлен» на Выборгском шоссе, 214. В этих ТЦ есть специальные комнаты со стерильными условиями для инъекции, где обследуют и регистрируют пациентов. Прививку можно сделать бесплатно, предварительная запись не нужна — вакцинация проходит в порядке живой очереди. Прививочные пункты от коронавируса в торговых центрах Петербурга открылись в конце февраля, и за это время четыре из них уже временно закрывались из-за нехватки первого компонента «Спутник V».
3. Записаться через колл-центр поликлиники
Если вы консервативны или по каким-то причинам вам не удается записаться на вакцинацию через портал «Здоровье петербуржца», обращайтесь в колл-центры медучреждений, в которых делают прививки — полный список телефонов и адресов можно найти здесь. На сегодняшний день в городских поликлиниках работают 128 пунктов вакцинации. Каждый из них принимает всех желающих, даже из других регионов России. Записаться на прививку также можно с помощью единого городского номера 122.
4. Привиться в частной клинике (платно)
Прививку можно сделать в клиниках «РЖД-Медицина», «Эко-Безопасность», «Адмиралтейские верфи», Invitro, MedSwiss, «Скандинавия», СОГАЗ, «Юнинова», «Гайде» и «Лахта Клиника» (список ранжирован по возрастанию цены за услуги — Прим. ред.). Сама прививка — бесплатна, но перед тем, как ее сделать, нужно пройти платный (и обязательный) осмотр у врача и все необходимые процедуры. Например, в некоторых клиниках желающие вакцинироваться должны сдать ПЦР-тест или исследование на антитела.
5. Записаться на вакцинацию через «Госуслуги»
В отличие от портала «Здоровье петербуржца», для записи на вакцинацию через «Госуслуги» нужно иметь Личный кабинет. Записать можно не только себя, но и другого человека — для этого достаточно указать в форме соответствующие ФИО, дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС. На портале «Госуслуг» запись возможна только на первый этап вакцинации. После его прохождения в Личном кабинете появится информация о месте проведения, дате, серии и названии вакцинации. На «Госуслугах» также есть дневник самонаблюдения, в котором можно фиксировать состояние здоровья после получения прививки. На второй этап медицинская организация записывает вас самостоятельно, а уже после вы сможете получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.
Автор: Карина Сиразетдинова
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.