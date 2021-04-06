5 способов привиться от COVID-19 в Петербурге прямо сейчас, пока вакцина ещё в наличии

5. Записаться на вакцинацию через «Госуслуги»

В отличие от портала «Здоровье петербуржца», для записи на вакцинацию через «Госуслуги» нужно иметь Личный кабинет. Записать можно не только себя, но и другого человека — для этого достаточно указать в форме соответствующие ФИО, дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС. На портале «Госуслуг» запись возможна только на первый этап вакцинации. После его прохождения в Личном кабинете появится информация о месте проведения, дате, серии и названии вакцинации. На «Госуслугах» также есть дневник самонаблюдения, в котором можно фиксировать состояние здоровья после получения прививки. На второй этап медицинская организация записывает вас самостоятельно, а уже после вы сможете получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.