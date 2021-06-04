«Яндекс» запускает доставку безрецептурных лекарств из аптек на дом

«Услуга в ближайшие две недели будет доступна пользователям в Москве, далее раскатим в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде», — приводит ТАСС слова директора бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам «Яндекса» Даниила Шулейко.

По данным пресс-службы компании, речь идет о доставке безрецептурных лекарств через «Яндекс.Маркет». На первом этапе будет доступно 2 тысячи наименований товара, план по наращиванию — до 20 тысяч. Первый партнер — Самсон Фарма, также есть договоренности с другими игроками рынка.

Напомним, в октябре 2020 года Delivery Club запустил доставку безрецептурных лекарств на дом. Тогда сервис в тестовом режиме заработал в Москве и Петербурге. Такая услуга стала возможна после подписания 17 марта указа президента России Владимира Путина, разрешающего дистанционную продажу лекарств. Помимо лекарственных препаратов, федеральные власти рассматривали возможность дистанционной торговли алкоголем.

Позже правительство России уточнило требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей. Несетевые аптеки смогут дистанционно торговать лекарствами уже с 1 сентября 2021 года.