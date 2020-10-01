Delivery Club запустил доставку безрецептурных лекарств на дом. Сервис в тестовом режиме заработал в Москве и Петербурге, заказать лекарства можно из аптек «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон Фарма» и Superapteka.
Delivery Club запустил доставку безрецептурных лекарств в Москве и Петербурге
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Фото: Shutterstock.com
Доставка запущена на фоне «усложняющейся эпидемиологической ситуации». Delivery Club доставит только нерецептурные препараты, не требующе особых условий хранения, а также сопутствующие товары — всего около 2500 товарных наименований в зависимости от каждой конкретной аптеки. Все заказы доставляются в отдельных запечатанных пакетах. Среднее время доставки составит 30 минут, стоимость — 149 рублей.
Сервис «Яндекс.Go» также планируют запустить собственную доставку — но пока доставляют безрецептурные лекарства из партнерских аптек с помощью услуги «Доставка» (тариф в такси). «Мы сотрудничаем с аптечными сетями не только в Москве и Санкт-Петербурге, среди наших клиентов: «Вита», «Здоров.ру», «Эркафарм», «Алое», «Апрель», «Здравсити", «ПроАптека», «Фармаипекс», «Здесь Аптека», «АСНА», «Имплозия», «Социалочка», «Фармакопейка». Возить безрецептурные препараты скоро будет и «Яндекс.Еда», уже достигнуты договоренности с несколькими аптечными сетями», — рассказали ТАСС в сервисе.
Напомним, о том, что «Яндекс.Такси» и Delivery Club готовятся запустить доставку безрецептурных препаратов на дом, стало известно в марте 2020 года. Такая услуга стала возможна после подписания 17 марта указа президента России Владимира Путина, разрешающего дистанционную продажу лекарств. Помимо лекарственных препаратов, федеральные власти рассматривали возможность дистанционной торговли алкоголем.
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