Несетевые аптеки смогут дистанционно торговать лекарствами уже осенью 2021 года

Правительство России уточнило требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей. Несетевые аптеки смогут дистанционно торговать лекарствами уже с 1 сентября 2021 года.
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Фото: Shutterstock.com
Постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, внесены изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств. В частности, исключается требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории России и собственный сайт в интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов.
Также правила дополняются положением о регулировке цен. Так, при дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке. Еще один важный момент — ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.
Напомним, в октябре 2020 года Delivery Club запустил доставку безрецептурных лекарств на дом. Тогда сервис в тестовом режиме заработал в Москве и Петербурге. Такая услуга стала возможна после подписания 17 марта указа президента России Владимира Путина, разрешающего дистанционную продажу лекарств. Помимо лекарственных препаратов, федеральные власти рассматривали возможность дистанционной торговли алкоголем.
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