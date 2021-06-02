Несетевые аптеки смогут дистанционно торговать лекарствами уже осенью 2021 года

Постановлением, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, внесены изменения в правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств. В частности, исключается требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории России и собственный сайт в интернете. В то же время для них устанавливается возможность заключать договоры с владельцами агрегаторов, чтобы размещать предложения и вести торговлю с помощью их сайтов.

Также правила дополняются положением о регулировке цен. Так, при дистанционной продаже цены на лекарства не должны быть выше тех, что установлены в самой аптеке. Еще один важный момент — ответственность за условия хранения и качество лекарств несут аптечные организации, даже если медикаменты были куплены на сайте партнера и доставлены курьерскими компаниями.

Напомним, в октябре 2020 года Delivery Club запустил доставку безрецептурных лекарств на дом. Тогда сервис в тестовом режиме заработал в Москве и Петербурге. Такая услуга стала возможна после подписания 17 марта указа президента России Владимира Путина, разрешающего дистанционную продажу лекарств. Помимо лекарственных препаратов, федеральные власти рассматривали возможность дистанционной торговли алкоголем.