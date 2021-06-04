Знакомьтесь, Владимир Капацына — врач Боткинской больницы, лечивший первого пациента с COVID-19 в Петербурге

Что самое тяжелое в вашей работе?

Физически — работать в защитном костюме при температуре выше 20 °C. Через 3–4 часа входишь в полуобморочное состояние. Психологически — когда твои пациенты погибают.

Как врачи учатся справляться со смертями своих пациентов?

После каждого летального случая я задаю себе вопрос: «А все ли ты сделал? Мог бы ты сделать что-то еще, чтобы избежать смертельного исхода?» Если понимаю, что действовал по максимуму, — да, тяжесть на душе сохраняется, но нет мук совести. Как бы мы ни старались, будет процент людей, которым помочь не удастся.

В Боткинской больнице работает психолог, который консультирует и пациентов с COVID-19, и врачей. Вы обращались за психологической поддержкой?

У меня другие инструменты психологической поддержки. Две кошки, аквариум с рыбками, и самое главное — жена и дети.

Пока вы находились в «красной зоне», ваша супруга была беременна третьим ребенком. Ей хватало вашего участия?

Моего, конечно же, не хватало. Но помогал старший сын, который в это время не мог посещать закрытый детсад и находился дома. Когда я начинал работать в «красной зоне», мы разделили зоны и в квартире, чтобы не пересекаться. А обнять жену я мог только в те дни, когда получал отрицательный ПЦР. Потом Таня сказала, что ей надоели эти меры предосторожности, — она ведь ходит в поликлинику, а шансы заразиться там еще выше.

То есть ваша жена приняла весь форс-мажор ситуации?

Она осознала все возможные риски еще 1 января, когда мы с родственниками обсуждали ситуацию в Ухане: было ясно – если полыхнет, то полыхнет сильно, и дома я буду появляться редко. Правда, я сам в это тогда не верил.