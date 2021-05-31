Лев Лурье объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Наука и жизнь»

Роксана Шатуновская

Генеральный директор проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация»

Команда новых голландцев и все петербуржцы отметят в этом году юбилей — проекту «Новая Голландия: культурная урбанизация» исполняется десять лет. В 2020 году Шатуновская и команда ввели в эксплуатацию «Дом 12», одно из самых крупных на Новой Голландии, в августе, несмотря на пандемию, провели Первый Международный фестиваль дебютного кино. В пандемию Новая Голландия не потеряла ни одного арендатора, в том числе благодаря программе «Помоги соседям».