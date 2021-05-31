Лев Лурье объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Наука и жизнь»

«Собака.ru» записала видеообращение: историк Лев Лурье объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Наука и жизнь».
Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 10 июня в Елагином дворце.
Роксана Шатуновская
Генеральный директор проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация»
Команда новых голландцев и все петербуржцы отметят в этом году юбилей — проекту «Новая Голландия: культурная урбанизация» исполняется десять лет. В 2020 году Шатуновская и команда ввели в эксплуатацию «Дом 12», одно из самых крупных на Новой Голландии, в августе, несмотря на пандемию, провели Первый Международный фестиваль дебютного кино. В пандемию Новая Голландия не потеряла ни одного арендатора, в том числе благодаря программе «Помоги соседям».
Оксана Пушкина
Депутат Государственной Думы
Экс-журналистка ленинградского телевидения рассказывала о женщинах и типично женских проблемах задолго до #MeToo и популяризации фем-повестки. Сейчас она — главная феминистка Госдумы и инициатор принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия.
Мария Островская
Президент благотворительной организации «Перспективы»
Мария уже 25 лет борется за улучшение качества жизни людей с особенностями. Успешно расправившись с включением их в школьную систему образования, она развивает альтернативу ПНИ — сопровождаемое проживание. А также продвигает закон о распределенной опеке, который станет первым шагом к изменению безнадежно устаревшей и нарушающей права человека системы российских психоневрологических интернатов.
Маша Грекова
Создательница инклюзивного кафе «Огурцы» и мастерских «Простые вещи»
Маша не только смогла сохранить проекты в пандемию, но и продолжает стремительное расширение. Под ее руководством по соседству с «Севкабель Портом» скоро откроется большой благотворительный кластер «Нормальное место» — благодаря этому количество рабочих мест для особых мастеров удастся увеличить с 50 до 120. А еще там под одной крышей объединятся лучшие социальные проекты города.
Святослав Медведев
Физиолог
Правнук легендарного советского психиатра Владимира Михайловича Бехтерева, петербургский физиолог и академик РАН Святослав Медведев сделал невозможное: получил от Далай-ламы XIV допуск к древнейшим буддийским монастырям и теперь исследует там загадки медитации, в том числе посмертной.
Владимир Капацына
Завотделением особо опасных инфекций Боткинской больницы
Владимир Капацына лечил первого пациента с COVID-19 в Петербурге, первого заболевшего ребенка и сотни горожан (в том числе коллег-медиков) с самым тяжелым течением заболевания.
Татьяна Виноградова
Главный врач Центра СПИД
Во время пандемии COVID-19 она возглавила Городской центр СПИД — место, где лечение получают более 20 тысяч петербуржцев с ВИЧ и куда стремятся попасть пациенты со всей страны. Татьяна борется с распространением болезни и дискриминацией ВИЧ-позитивных, делая это в третьем поколении.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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