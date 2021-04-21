Личный опыт: «Я сделал прививку от COVID-19. Но все равно заболел»

Первый компонент вакцины «Спутник V» я получил 17 февраля. Осложнений не было, но несколько дней я не мог работать, была небольшая температура — 37,5 °С, слабость, рассеянное внимание. Вторая доза вакцины была 11 марта, после второго компонента оказалось полегче — температура не поднялась, а слабость пропала через полтора дня.

Через три недели я сдал тест на антитела, а после этого почувствовал первые симптомы Covid-19. Результат ПЦР-теста оказался положительным — я болен Covid-19 (редакция ознакомилась с результатами ПЦР-теста — Прим. ред), при этом количество антител в крови было 111.

До прививки я не болел коронавирусом — пару раз проверялся, но результаты всегда были отрицательными. Характерных для Covid-19 симптомов у меня не было — обоняние сейчас пропало впервые. И «Спутник», и коронавирус на всех действуют по-разному, но в начале болезни мое самочувствие было примерно таким, как после первого компонента вакцины: слабость, рассеянное внимание, вдобавок пропало обоняние. Вообще коронавирус я обнаружил у себя именно так: я резко перестал чувствовать запахи и вкус еды. Температура появилась не сразу, а только на второй день, и продержалась всего несколько суток. Я курильщик, поэтому чаще кашлять не стал, но зато появилась мокрота — так в первые дни болезни я понял, что и с легкими что-то не так. В первую неделю самочувствие было плохим, а сейчас, в середину второй, — нормальное. Симптомов никаких не осталось, но до сих пор сохраняется потеря обоняния. Оно очень медленно возвращается, сейчас вкус и запахи чувствуются совсем немного.