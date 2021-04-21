Личный опыт: «Я сделал прививку от COVID-19. Но все равно заболел»

Даже после вакцины шанс заразиться коронавирусом все же остается. Насколько легче протекает COVID-19, если заболеть после двух сделанных прививок? Почему появляются случаи заражения и не означает ли это низкую эффективность вакцины? Собака.ru ответила на эти вопросы и поговорила с петербургским программистом из компании SEMrush Евгением Леко, который заболел после полной вакцинации.
Первый компонент вакцины «Спутник V» я получил 17 февраля. Осложнений не было, но несколько дней я не мог работать, была небольшая температура — 37,5 °С, слабость, рассеянное внимание. Вторая доза вакцины была 11 марта, после второго компонента оказалось полегче — температура не поднялась, а слабость пропала через полтора дня.
Через три недели я сдал тест на антитела, а после этого почувствовал первые симптомы Covid-19. Результат ПЦР-теста оказался положительным — я болен Covid-19 (редакция ознакомилась с результатами ПЦР-теста — Прим. ред), при этом количество антител в крови было 111.
До прививки я не болел коронавирусом — пару раз проверялся, но результаты всегда были отрицательными. Характерных для Covid-19 симптомов у меня не было — обоняние сейчас пропало впервые. И «Спутник», и коронавирус на всех действуют по-разному, но в начале болезни мое самочувствие было примерно таким, как после первого компонента вакцины: слабость, рассеянное внимание, вдобавок пропало обоняние. Вообще коронавирус я обнаружил у себя именно так: я резко перестал чувствовать запахи и вкус еды. Температура появилась не сразу, а только на второй день, и продержалась всего несколько суток. Я курильщик, поэтому чаще кашлять не стал, но зато появилась мокрота — так в первые дни болезни я понял, что и с легкими что-то не так. В первую неделю самочувствие было плохим, а сейчас, в середину второй, — нормальное. Симптомов никаких не осталось, но до сих пор сохраняется потеря обоняния. Оно очень медленно возвращается, сейчас вкус и запахи чувствуются совсем немного.
У меня довольно много знакомых, которые сделали прививку. Среди них я единственный, кто заболел после вакцинации. На самом деле, даже тот, кто сделал прививку, должен продолжать ограничивать себя и отказываться от лишней коммуникации, прививка — не панацея.
К вакцинации я сначала относился скептически, а потом понял, что в Россию или вообще не привезут зарубежную вакцину, или привезут совсем не скоро. Вдобавок в The Lancet вышла статья про «Спутник V», а все материалы там проходят проверку. Я верю, что «Спутник V» работает, поэтому решил привиться, чтобы избежать осложнений от Covid-19.
Андрей Бреслав
Программист и основатель компании Alter также заболел коронавирусом после вакцинации. В своем Facebook он рассказал, как переносит заболевание
«У меня пропало обоняние. До этого было пару дней температуры под 38 (температура уже прошла), кашель (уже стал гораздо слабее), небольшой насморк. Переносится не тяжело, вполне прилично. Самое неприятное — скорее эмоциональная сторона дела. Ну и самое-самое противное: собственно отсутствие обоняния. Ощущается как какое-то как бы онемение носа. Вкусов и запахов нет совсем».
Что известно о случаях заражения после вакцинации от COVID-19
Случаи заболевания после вакцинации действительно есть. Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказывал, что во время одного из клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело всего 20. В основном вирус у этих добровольцев возник из-за того, что прошло недостаточно времени и антитела не успели появиться (для формирования полноценного иммунного ответа требуется 42 дня после первой дозы вакцины). Большинство среди тех, кто всё-таки заболел после вакцинации, переносит COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Заболевание после прививки — нормальное явление для любых вакцин. Невосприимчивость к препаратам, в том числе от коронавируса, есть у 10% населения.
Автор: Карина Сиразетдинова.
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