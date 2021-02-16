Для тех, кто 100 раз пытался: как похудеть, если каждая диета заканчивалась психологическим срывом

Что стоит делать

Первое. Привыкать физиологически к твоей норме питания с точки зрения диетологии. Норма калорий, дефицит калорий и так далее. Потому что ты уже вообще не помнишь, каково это — съесть треть порции здоровой еды (по сравнению с теперешней твоей нормой) и почувствовать себя сытой! Нужно учиться питаться в пределах нормы.

Второе. Тебе нужно постоянно отслеживать и анализировать свои эмоции и приостанавливать эмоциональные переедания. Параллельно с диетой (любой адекватной, которую ты выберешь, или параллельно с подсчетом калорий) учиться конструктивно справляться с теми эмоциями, которые толкают к заеданию.

Третье. Если ты нашла серьезные психологические причины твоего лишнего веса (крутые вторичные выгоды, например в отношениях с мужем, с родителями, или увидела, что лишним весом усиливаешь свою позицию жертвы в этом мире и манипулируешь людьми из этой позиции), то нужно все-таки идти к психологу. Только специалист поможет тебе раскрутить их и исключить из своей жизни!

Чего делать категорически нельзя

Четвертое. В твоем случае категорически нельзя слишком сильно себя ограничивать! Ты должна выбрать минимум изменений в жизни, помнишь? Сколько изменений ты можешь освоить прямо сейчас, с сегодняшнего вечера, а не с понедельника? Вот столько и делай.

Пятое. Тебе ни в коем случае нельзя исключать любимые «заедательные» продукты. То, что дает тебе душевность и заботу о себе. Просто уменьшай их количество. Сначала — в полтора раза. Потом еще немножко, потом еще чуть-чуть. Но какое-то их количество обязательно оставь в своем рационе!

Шестое. Тебе ни в коем случае нельзя заставлять себя тащиться на фитнес, если ты его не любишь. Тебе нужно с заботой о себе, аккуратненько обходить свои психологические защиты и медленно прорабатывать слои боли и обид. Ну какие тут штанги и гантели? Тут сначала — тренировка для души!

Седьмое. Тебе нельзя вписываться в программы, на которых тренеры используют методы жесткого кнута и неуважительного отношения к полным людям. Куча людей любит программы типа «Не ной! Вперед! Давай работай! Зал — это боль! Без боли нет фигуры! Не будь слюнтяем! Нытикам здесь не место! Поднажми! Ты, толстуха! Уже наела, сейчас давай сгоняй! Не будь жирухой, терпи!». Они называют это крутой мотивацией. Они ошибаются.

Это в том числе и наследие постсоветского прошлого: нам жестко говорят, куда идти. Шаг вправо, шаг влево — расстрел. Мы любим любого «царя-батюшку» и ошибочно воспринима- ем агрессию и неуважение как силу и авторитет. Но это лишь усиливает положение жертвы и снижение самооценки.

Фитнес-тренеры в подавляющем большинстве смотрят на полных как на ленивых и глуповатых. А это не так. Фитнес-инструкторы и люди от спорта в большинстве своем не могут понять проблемы полных, так как сами ими никогда не были. Они из другой психологической реальности. Они могут круто тренировать людей, похожих на них, — таких же спортсменов, любителей физкультуры. А людям с лишним весом нужна помощь в похудении, а не в силе мышц. Тебе нужны тренеры-психологи, которые с заботой и с мозгами (а не кнутом) помогут разобраться с психологией и твоими проблемами. И потом уже у тебя включится само собой желание идти на фитнес. Вот тогда и будешь выбирать тренеров!