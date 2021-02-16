Для тех, кто 100 раз пытался: как похудеть, если каждая диета заканчивалась психологическим срывом

Если в основе вашего переедания лежат психологические причины, а каждая попытка жесткой диеты заканчивается срывом, подходить к нормализации веса нужно спокойно, методично и осознанно. Вот какие советы дает консультант по питанию и психолог Олеся Галькевич в книге «Тараканы в твоей голове и лишний вес: узнай настоящие причины, по которым ты не можешь похудеть». Спойлер: отслеживайте эмоции, ставьте реальные цели (например, потерять 2 кг за месяц) и оставьте в рационе «заедательные» продукты.
Что стоит делать
Первое. Привыкать физиологически к твоей норме питания с точки зрения диетологии. Норма калорий, дефицит калорий и так далее. Потому что ты уже вообще не помнишь, каково это — съесть треть порции здоровой еды (по сравнению с теперешней твоей нормой) и почувствовать себя сытой! Нужно учиться питаться в пределах нормы.
Второе. Тебе нужно постоянно отслеживать и анализировать свои эмоции и приостанавливать эмоциональные переедания. Параллельно с диетой (любой адекватной, которую ты выберешь, или параллельно с подсчетом калорий) учиться конструктивно справляться с теми эмоциями, которые толкают к заеданию.
Третье. Если ты нашла серьезные психологические причины твоего лишнего веса (крутые вторичные выгоды, например в отношениях с мужем, с родителями, или увидела, что лишним весом усиливаешь свою позицию жертвы в этом мире и манипулируешь людьми из этой позиции), то нужно все-таки идти к психологу. Только специалист поможет тебе раскрутить их и исключить из своей жизни!
Чего делать категорически нельзя
Четвертое. В твоем случае категорически нельзя слишком сильно себя ограничивать! Ты должна выбрать минимум изменений в жизни, помнишь? Сколько изменений ты можешь освоить прямо сейчас, с сегодняшнего вечера, а не с понедельника? Вот столько и делай.
Пятое. Тебе ни в коем случае нельзя исключать любимые «заедательные» продукты. То, что дает тебе душевность и заботу о себе. Просто уменьшай их количество. Сначала — в полтора раза. Потом еще немножко, потом еще чуть-чуть. Но какое-то их количество обязательно оставь в своем рационе!
Шестое. Тебе ни в коем случае нельзя заставлять себя тащиться на фитнес, если ты его не любишь. Тебе нужно с заботой о себе, аккуратненько обходить свои психологические защиты и медленно прорабатывать слои боли и обид. Ну какие тут штанги и гантели? Тут сначала — тренировка для души!
Седьмое. Тебе нельзя вписываться в программы, на которых тренеры используют методы жесткого кнута и неуважительного отношения к полным людям. Куча людей любит программы типа «Не ной! Вперед! Давай работай! Зал — это боль! Без боли нет фигуры! Не будь слюнтяем! Нытикам здесь не место! Поднажми! Ты, толстуха! Уже наела, сейчас давай сгоняй! Не будь жирухой, терпи!». Они называют это крутой мотивацией. Они ошибаются.
Это в том числе и наследие постсоветского прошлого: нам жестко говорят, куда идти. Шаг вправо, шаг влево — расстрел. Мы любим любого «царя-батюшку» и ошибочно воспринима- ем агрессию и неуважение как силу и авторитет. Но это лишь усиливает положение жертвы и снижение самооценки.
Фитнес-тренеры в подавляющем большинстве смотрят на полных как на ленивых и глуповатых. А это не так. Фитнес-инструкторы и люди от спорта в большинстве своем не могут понять проблемы полных, так как сами ими никогда не были. Они из другой психологической реальности. Они могут круто тренировать людей, похожих на них, — таких же спортсменов, любителей физкультуры. А людям с лишним весом нужна помощь в похудении, а не в силе мышц. Тебе нужны тренеры-психологи, которые с заботой и с мозгами (а не кнутом) помогут разобраться с психологией и твоими проблемами. И потом уже у тебя включится само собой желание идти на фитнес. Вот тогда и будешь выбирать тренеров!
Диетологические правила стройности
- Установи счетчик калорий.
- В течение недели записывай все, что ты ешь.
- Взвешивай еду.
- Детально, дотошно и с фанатизмом отнесись к изучению этикеток продуктов.
- Выдели свои «проблемные» продукты и блюда.
- Обязательно оставь их в своем рационе. Но в меньшем количестве и по возможности замени на менее калорийные.
- Твоя норма килокалорий на день для похудения: твой вес в килограммах умножь на 24 и отними от полученной цифры 500. Если ты будешь съедать столько в день, ты будешь существенно худеть еженедельно.
- Меньше 1000 килокалорий есть не стоит. Чревато возникновением плато и проблемами со здоровьем.
- Приучай тело к новой норме питания.
Психологические правила стройности
- Параллельно со всеми этими активностями делай ежедневные записи в дневнике причин перееданий.
- Анализируй те приемы пищи, с которыми ты не справилась, в которых перебрала по калориям, да и вообще ела без голода. Ищи триггеры, что заедала, продумывай, как лучше выразить эти эмоции либо как притормозить.
- Если у тебя точно есть очень задевающие тебя серьезные травмирующие ситуации из детства или очень длительный хронический стресс сейчас, во взрослой жизни, почитай про то, как это преодолеть (психотравмы, посттравматический синдром, депрессия, длительный стресс), но быстрее и эффективнее будет найти психолога, который работает конкретно в теме лишнего веса. Иди за профессиональной поддержкой!
- План пусть будет такой: минус два килограмма в месяц (чтобы и тело, и психика успевали перестроиться). Подсчитай, за сколько месяцев ты похудеешь и настройся на спокойную методичную работу в течение именно такого времени. Мы всегда переоцениваем то, что можем сделать за месяц, и недооцениваем то, что можем сделать за год!
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Постоянно отслеживай свое эмоциональное, душевное состояние. Спрашивай свою душеньку: не сильно ли ее напрягают ограничения? Как она там? Радуется? Спокойна? Или ходит по краю срыва? Хочет шоколада? Готова в знак дружбы с тобой съесть только треть шоколадки? Ищи способы, чтобы с ней «дружить» и предотвращать ситуации, когда она потянет тебя на срыв. Как мама следит за ребенком. Постоянно, в фоне: все ли у него нормально? Одет? Не плачет ли? Не лезет ли куда не нужно? Доволен? Радуется? Сыт? Улыбается?
Если ничего не получается
Если за два месяца после того, как ты начинала считать калории и работать над эмоциями, ты не добилась результата (в килограммах и сантиметрах) или четко видишь, что сидишь на «качелях»: то переела 1000 килокалорий, то недоела, а в итоге болтаешься около нуля и стабильного результата нет, — не старайся сама, не мучай себя и не добивай свою самооценку! Просто твое «слепое пятно» в виде психологических защит отлично работает! И поможет разобраться с ним только сторонний профессиональный человек. Воспользуйся помощью специалиста.
Когда все получилось и ты достигла идеального веса
- Твоя ежедневная норма калорий равна количеству килограммов умножить на 24 плюс 100– 200 килокалорий на дополнительные физические активности в день. Не смотри на нормы в калькуляторах калорий. Они часто завышены.
- Я рекомендую еще полгода считать калории. С целью полностью привыкнуть к новой норме питания! Это не значит, что ты всю жизнь будешь сидеть на подсчете калорий, нет. Но представь: ты 10 лет питалась избыточно и весила больше, чем надо. Все твои внутренние обменные процессы в теле уже подстроились под новую норму. У тебя жестко закрепленная привычка переедать. За 2—12 месяцев ты вернулась в свой любимый вес. Тебе надо четко закрепить свои новые нормы и новые привычки. И чем дольше ты будешь обеспечивать их закрепление, тем лучше они сформируются.
- После того как ты убедишься, что ты и интуитивно питаешься так, что не выходишь за коридор калорий, можно полностью отпустить подсчеты.
- Но я рекомендую периодически становиться на весы, чтобы убедиться в том, что с питанием у тебя все отлично.
Отрывок предоставлен издательством БОМБОРА.
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