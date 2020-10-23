Инструкция: как снизить потребление алкоголя, если к радикальной трезвости вы пока не готовы

Найдите время, чтобы изучить свои отношения с алкоголем

Чтобы отказаться от чего-то, для начала нужно понять: а зачем вам вообще это нужно делать? Проанализируйте, какое место алкоголь занимает в вашей жизни и действительно ли вы этим довольны.

Выясните, сколько вы на самом деле пьете

Задайте себе этот вопрос, даже если уверены в том, что у вас нет алкогольной зависимости. Да, вы можете не испытывать тяги к спиртному большую часть времени, но как только появляется повод, вас уже не остановить — вы теряете контроль и не можете контролировать потребление, особенно находясь в компании друзей, которые тоже любят выпить. В итоге выпадаете из жизни, справляясь с похмельем.

Подумайте, почему вы пьете

Люди пьют, чтобы снять стресс, заглушить эмоциональную боль, избавиться от напряжения на первом свидании и вечеринках. Но если вы не можете справиться с этими вызовами без алкоголя, есть смысл задуматься — не мешает ли он найти вам более эффективные способы управлять своими эмоциями? Когда вы понимаете и осознаете причины употребления алкоголя — будь то стресс на работе, проблемы в отношениях, бессонница — это позволяет изучить более продуктивные способы их решения.

Обдумайте свой подход к отказу от алкоголя — он не обязательно должен быть радикальным

Возможно, вы сейчас не готовы полностью отказываться от алкоголя — и это совершенно нормально. Вместо того, чтобы ставить амбициозную цель, которую будет сложно выполнить, важно по-новому взглянуть на свои отношения со спиртным и найти работающий способ их изменить.

Например, в США набирает популярность концепция «мindful drinking», то есть осознанного потребления алкоголя. Чтобы практиковать осознанное питье, перед каждым новым напитком делайте паузу и спрашивайте себя — в каком состоянии вы сейчас находитесь, поддержит ли его новая порция алкоголя или без нее можно обойтись. Но важно не забывать, что спиртное ослабляет вашу силу воли уже после первого бокала пива, поэтому прислушиваться к себе и быть осознанным становится сложнее.