Выпускать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» из одной дозы будут в Петербурге

Препарат «Спутник Лайт» будут производить петербургские фармкомпании «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм» и «Биокад». Также выпускать вакцину планируют на двух предприятиях «Лекко», «Фармстандарт-Уфимском витаминном заводе» и в Центре имени Гамалеи.

В гражданский оборот вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» из одной дозы введут до начала 2022 года, срок годности препарата составит 6 месяцев. Хранить ее нужно при температуре не выше -18 градусов по Цельсию.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V». Эффективность одной дозы препарата составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

Новый препарат, разработанный в Институте имени Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет после получения прививки начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.