Выпускать вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» из одной дозы будут в Петербурге

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» из одной дозы будет производиться на восьми предприятиях страны — в том числе и в Петербурге. Препарат разработан Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и уже зарегистрирован в России.
Препарат «Спутник Лайт» будут производить петербургские фармкомпании «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм» и «Биокад». Также выпускать вакцину планируют на двух предприятиях «Лекко», «Фармстандарт-Уфимском витаминном заводе» и в Центре имени Гамалеи.
В гражданский оборот вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» из одной дозы введут до начала 2022 года, срок годности препарата составит 6 месяцев. Хранить ее нужно при температуре не выше -18 градусов по Цельсию.
«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V». Эффективность одной дозы препарата составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.
Новый препарат, разработанный в Институте имени Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель. Для вакцинации потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет после получения прививки начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.
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